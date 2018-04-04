Вещество наподобие Новичка могли производить в 20 странах - Путин

Путин утверждает, что вещество наподобие Новичка могли производить в 20 странах

Президент России Владимир Путин заявил, что узнал об отравлении бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии из СМИ.

Кроме того, по словам Путина, такое вещество, как Новичок, могло быть произведено "примерно в 20 странах мира", сообщает Радио Свобода.

Ранее Путин выразил надежду, что в деле Скрипаля "будет поставлена окончательная точка".

Напомним, 4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре Maltings в Солсбери.

Следствие установило, что их отравили нервно-паралитическим веществом Новичок, разработанной в СССР в 1970-х годах. Великобритания возложила ответственность за инцидент на Россию.

В результате Великобритания объявила дипломатические санкции, выслав из страны 23 российских дипломатов. В знак солидарности еще более 20 стран мира, в том числе США, объявили персонами нон грата более сотни российских разведчиков, работавших под дипломатическим прикрытием.