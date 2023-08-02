Латвия подготовит специальный отряд пограничников после инцидента с беларусскими вертолетами в Польше 2 августа, 18:50 Флаг Латвии (Фото:Mareks Steins / Pixabay)

Латвия подготовит специальную оперативную группу пограничников из-за прибытия боевиков ЧВК Вагнер в Беларусь и нарушения воздушного пространства Польши белорусскими вертолетами.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на главу латвийской государственной пограничной охраны Гунтиса Пуятса.

Пуятс заявил в среду, 2 августа, что риски безопасности в непосредственной близости от границы с Беларусью были высокими с тех пор, как Минск начал использовать мигрантов в качестве инструмента «гибридной войны», но они выросли с приходом вагнеровцев.

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По его словам, в стране началась подготовка специального пограничного отряда. Это ответ Латвии на прибытие в Беларусь отряда наемников ЧВК Вагнера и инцидента с белорусскими вертолетами, которые пересекли границу с Польшей.

По словам Пуятса, Латвия оценивала риски для страны с момента, как Беларусь начала использовать мигрантов, как инструмент «гибридной войны». Однако с прибытием группы Вагнера они выросли еще больше.

1 августа Министерство обороны Польши заявило, что два белорусских вертолета пересекли польскую границу на очень малой высоте, поэтому их было сложно обнаружить.

Ранее фото белорусских вертолетов на территории Польши публиковала польский волонтер Элиза Ковальчик. Местные OSINT-аналитики установили, что вертолеты Ми-8 и Ми-24 пролетели над центром Беловежи, их сфотографировали местные жители.

В Оперативном командовании ВС Польши до этого опровергали нарушение воздушного пространства. Подполковник Яцек Горышевский сказал журналистам PAP, что Беларусь предупреждала о работе до трех вертолетов в пограничной зоне и о том, что их полеты «имеют учебный характер».