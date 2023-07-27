Упал и загорелся. В РФ разбился вертолет Ми-8, погибли шесть человек

27 июля, 12:17
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Вертолет Ми-8 разбился в республике Алтай в РФ при заходе на посадку (Фото:Скриншот видео Shot/Telegram)

Вертолет Ми-8 разбился в республике Алтай в РФ при заходе на посадку (Фото:Скриншот видео Shot/Telegram)

Днем в четверг, 27 июля, на территории РФ в республике Алтай разбился вертолет Ми-8, погибли шесть человек, еще семь пострадали.

Как сообщают пропагандисты ТАСС, инцидент произошел при заходе на посадку в населенном пункте Тюнгур в Алтае. Вертолет Ми-8 авиакомпании Алтай авиа задел электрические провода, упал и загорелся.

Видео дня

На борту находились 13 человек, шесть из них погибли.

МЧС РФ подтвердило крушение вертолета.

В соцсетях появилось видео горящего вертолета. Утверждается, что на борту находилась «группа туристов из 13 человек».

Пока нет официальных данных, так ли это и были ли на борту военные РФ.

13 мая в Брянской области РФ почти одновременно упали два российских военных вертолета Ми-8 и истребители Су-34 и Су-35, экипажи погибли. Об этом писали российские государственные СМИ и выкладывали видео в соцсети очевидцы, но официально российские власти не комментировали инциденты и количество потерянных летательных аппаратов.

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На следующий день спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что речь может идти о падении уже трех вертолетов, а эта ударная группа из вертолетов и самолетов РФ тогда летела осуществлять очередную атаку управляемыми авиабомбами на украинские населенные пункты на севере. Он говорил, что к «самолетопаду» причастна противовоздушная оборона россиян.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Россия Авиакатастрофа Вертолет Ми-8 Алтайский край

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