Российский вертолет Ка-52 мог разбиться во время атаки БПЛА на Санкт-Петербург 11 ноября 2026 года (Фото: 47 ОМБр/Telegram)

Российские Z-каналы в среду, 11 ноября, сообщают о потере борта и гибели летчиков при отражении атаки БПЛА на Санкт-Петербург . Вероятно, речь идет о вертолете Ка-52, сообщает Telegram-канал Astra .

Обстоятельства падения борта неизвестны, как и количество ликвидированных летчиков.

Украинский мониторинговый канал Exilenova+ предполагает, что над Санкт-Петербургом упал российский вертолет Ка-52. В то же время некоторые паблики, ссылаясь на свидетельства россиян, пишут об уничтожении двух бортов.

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Силы обороны Украины и Минобороны страны-агрессора России пока не комментировали эту информацию.

В ночь на 11 ноября беспилотники совершили массированную атаку на Санкт-Петербург и Ленинградскую область РФ, в частности, на порт Усть-Луга — крупнейший российский порт на Балтийском море. Там возник масштабный пожар.