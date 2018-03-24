Версия о вербовке Савченко российскими спецслужбами "полная чушь" – Кремль

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг версию, согласно которой народный депутат Надежда Савченко была завербована российскими спецслужбами во время пребывания в тюрьме на территории РФ. Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на российские информационные агенства.

"Это, наверное, версия британцев, они любят озвучивать такие версии. Естественно, это полная чушь. Савченко – это глубоко внутреннее дело Украины", – заявил Песков.

Ранее сообщалось, что 23 марта Шевченковский районный суд Киева постановил арестовать народного депутата Надежду Савченко без возможности внесения залога.

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Напомним, что Надежде Савченко инкриминируют взаимодействие с главарями боевиков "ДНР/ЛНР", сговор с руководителем центра освобождения пленных Офицерский корпус Владимиром Рубаном и подготовку теракта в Верховной Раде. Его целью, по версии Генпрокуратуры, было физическое уничтожение руководства государства и захват власти.

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Кроме того, по версии следствия, Савченко планировала осуществить вооруженное нападение с использованием гранатометов, минометов и взрывных устройств на помещения и транспортные средства, где могли находиться президент Петро Порошенко, глава МВД Арсен Аваков и секретарь СНБО Александр Турчинов.

Савченко признала, что причастна к вывозу оружия с оккупированных территорий и разговорам об организации терактов, однако назвала это собственной спецоперацией.

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22 марта Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко. Сразу после этого ее задержали сотрудники Службы безопасности Украины и объявили подозрение.