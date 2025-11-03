В Чехии правые популисты подписали коалиционное соглашение

Бабиш подписал коалиционное соглашение с SPD и Автомобилистами для создания правительства Чехии (Фото: REUTERS/David W Cerny)

Вероятный будущий премьер-министр Чехии , лидер популистской партии ANO Андрей Бабиш, в понедельник, 3 ноября, подписал коалиционное соглашение с ультраправой партией SPD и Автомобилистами за себя. Об этом сообщает Radio Prague International .

После четырех недель переговоров партии ANO, Свобода и прямая демократия (SPD) и Автомобилисты заключили коалиционное соглашение, которое определяет основные цели правительства, определяет количество министров и распределяет министерства между партиями.

Следующим этапом станет представление кандидатур на должности в правительстве.

Также ожидается, что в этот же день новоизбранные депутаты соберутся на учредительное заседание, на котором примут присягу. В среду, 5 ноября, состоится избрание руководства Палаты депутатов.

Ожидается, что председателем парламента станет лидер SPD Томио Окамура, которого выдвинули совместно SPD, ANO и Автомобилисты.

Окамура во время предвыборной кампании сделал ряд антиукраинских заявлений, в частности выступал за ограничение прав украинских беженцев в Чехии.

3−4 октября в Чехии прошли парламентские выборы, на которых победила партия бывшего премьера Андрея Бабиша ANO с результатом более 34% (82 мандата).

Ранее Андрей Бабиш заявлял о намерении отменить инициативу по поставкам боеприпасов Украине в случае победы на выборах. Он утверждал, что на это тратится много денег налогоплательщиков, которые должны идти «на собственный народ».

Кроме того, новое правительство объявило о намерении пересмотреть условия социальной помощи для украинцев. Отмечается, что главная причина возможных изменений — резкое увеличение количества беженцев, что создает дополнительное давление на бюджет страны.