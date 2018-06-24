24 июня 2018, воскресенье

"Вернуть туда, откуда пришли": Трамп призвал демократов помочь изменить иммиграционное законодательство

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Дональд Трамп уверен, что иммиграция

Дональд Трамп уверен, что иммиграция "должна основываться на заслугах"

Президент США Дональд Трамп возмутился тем, что над иммиграционной политикой США "смеются во всем мире" и призвал Демократическую партию помочь изменить законодательство.

Об этом он написал в Твиттере.

"Демократы, измените законы. Не противьтесь. Мы работаем намного лучше, чем Буш и Обама, но нам нужна сила и безопасность на границе!", - сказал Трамп.

Он также призвал возвращать иммигрантов "туда, откуда они пришли".

"Мы не можем позволить всем этим людям вторгнуться в нашу страну. Когда кто-то приходит, мы должны немедленно вернуть их туда, откуда они пришли," - отметил президент.

"Над нашей иммиграционной политикой смеются во всем мире. Она очень несправедлива ко всем людям, которые законно ждут очереди в течение многих лет! Иммиграция должна основываться на заслугах", - подытожил Трамп.

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