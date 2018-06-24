"Вернуть туда, откуда пришли": Трамп призвал демократов помочь изменить иммиграционное законодательство

Президент США Дональд Трамп возмутился тем, что над иммиграционной политикой США "смеются во всем мире" и призвал Демократическую партию помочь изменить законодательство.
Об этом он написал в Твиттере.
"Демократы, измените законы. Не противьтесь. Мы работаем намного лучше, чем Буш и Обама, но нам нужна сила и безопасность на границе!", - сказал Трамп.
Он также призвал возвращать иммигрантов "туда, откуда они пришли".
"Мы не можем позволить всем этим людям вторгнуться в нашу страну. Когда кто-то приходит, мы должны немедленно вернуть их туда, откуда они пришли," - отметил президент.
"Над нашей иммиграционной политикой смеются во всем мире. Она очень несправедлива ко всем людям, которые законно ждут очереди в течение многих лет! Иммиграция должна основываться на заслугах", - подытожил Трамп.
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