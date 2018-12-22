Верховный суд США не поддержал указ Трампа об отказе в убежище мигрантам-нелегалам Сегодня, 09:35 95 Цей матеріал також доступний українською Верховный суд США не поддержал указ Трампа о мигрантах

Верховный суд США отклонил прошение администрации Дональда Трампа возобновить действие постановления об отказе в убежище мигрантам, нелегально пересекающим границу с Соединенными Штатам.

Как сообщает DW, это решение было одобрено пятью голосами против четырех.

Таким образом, постановление Апелляционного суда девятого округа США в Сан-Франциско, блокировавшего президентский указ, не было опротестовано.

Иск против решения Белого дома подал Американский союз защиты гражданских свобод - некоммерческая организация, провозгласившая своей целью защиту частных интересов граждан.

Напомним, 9 ноября президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о запрете предоставления убежища мигрантам, которые нелегально въезжают в страну.

По решению Трампа, соответсвующие ходатайства вправе подавать только иностранцы, которые въехали в страну через официальные пограничные пункты. Подобные меры американский президент назвал "абсолютно легальными".

Кроме того, Трамп анонсировал отмену права на получение американского гражданства для детей иностранцев и мигрантов, родившихся на территории Соединенных Штатов.