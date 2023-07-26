Верховный суд РФ признал участие в войне против Украины основанием для освобождения от наказания 26 июля, 11:06 Здание Верховного суда РФ (Фото:Wikipedia)

Верховный суд страны-агрессора России признал участие в войне против Украины основанием для освобождения от наказания. Об этом сообщает российское издание Коммерсант.

Отмечается, что судебная коллегия по делам военнослужащих Верховного суда РФ признала возможным освободить от наказания ефрейтора Владислава Устинова, признанного виновным в смертельном ДТП «в связи с изменением обстановки».

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По данным Верховного суда РФ, такое решение принято с учетом обстоятельств уголовного дела и данных о личности осужденного, который проходит военную службу по контракту и принимает участие в войне против Украины.

Сообщается, что такое решение было принято через несколько дней после того, как вступил в силу закон, который позволил освобождать участников захватнической войны России против Украины от уголовной ответственности за нетяжкие преступления.

Верховный суд РФ сослался на то, что с момента совершения преступления прошло более полутора лет и осужденный «выполняет боевые задачи в зоне проведения СВО (российское определение для обозначения понятия войны против Украины, — ред.)», а значит, больше не представляет опасности для общества.

В ДТП, совершенным ефрейтором Устиновым погибли два человека, после чего его приговорили его к двум годам колонии-поселения.

Верховный суд РФ сообщает, что Устинов впервые совершил преступление средней тяжести, полностью признал вину и раскаялся в содеянном, активно способствовал расследованию и добровольно возместил ущерб, отмечается в определении.

Кроме того, добавляет ВС РФ, во время службы ему присвоили воинское звание на одну ступень выше, чем положено за «военные заслуги». Также Устинов характеризуется командованием как «военнослужащий, проявляющий мужество, отвагу и высокий уровень профессиональной подготовки».

В связи с этим ВС РФ пришел к выводу, что «вследствие изменения обстановки» осужденный «перестал быть общественно опасным» и подлежит освобождению от наказания.

За несколько дней до решения ВС РФ вступил в силу закон «Об особенностях уголовной ответственности лиц, привлекаемых к участию в специальной военной операции», согласно которому осужденные за преступления небольшой и средней тяжести граждане могут быть освобождены от наказания, если будут мобилизованы для участия в войне против Украины или заключат контракт о прохождении военной службы.

Однако сообщается, что применить такое правило к ефрейтору Устинову было бы трудно, потому что в момент совершения преступления он уже находился на службе по контракту.

Адвокат Александр Передрук признается, что до сих пор ничего не слышал о том, чтобы участие в войне против Украины применялось судами как основание для освобождения от наказания и не готов прогнозировать, насколько широко может распространиться подобная практика, особенно с учетом принятия специального закона.

Перепечатка отмечает, что ничто не мешает судам использовать эти основания.