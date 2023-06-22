Венгрию могут оштрафовать из-за нарушения прав мигрантов и законов Евросоюза 22 июня, 16:21 Венгрия установила пограничные заборы и силой препятствовала въезду людей (Фото:RGY23/Pixabay)

В четверг, 22 июня, Верховный суд Европейского союза постановил, что Венгрия нарушила законодательство ЕС и права мигрантов на убежище, когда требовала, чтобы они проходили процедуру получения убежища в венгерских посольствах Сербии и Украины.

Об этом сообщает The Associated Press.

После прибытия более миллиона человек в Европейский Союз в 2015 году, большинство из которых были беженцами из Сирии, Венгрия установила пограничные заборы и силой препятствовала въезду людей.

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Во время пандемии COVID-19 в 2020 году Венгрия приняла закон, согласно которому искатели международной защиты обязаны были подать заявку на получение разрешения на въезд в страну, посетив Белград или Киев. Этот процесс можно было пройти только один раз.

В связи с этим Европейская комиссия обратилась в Европейский суд правосудия с иском против Венгрии, утверждая, что страна не выполнила своих обязательств, которые продиктованы правилами Европейского Союза. Согласно этим правилам, все страны-члены ЕС должны иметь общие процедуры предоставления убежища.

Верховный суд заявил, что Венгрия лишает людей, ищущих защиты, своего права на «эффективный, легкий и быстрый доступ» к процедурам для этого.

Также суд отметил, что действия Венгрии не могут быть обоснованы целью защиты здоровья населения и борьбой с распространением коронавируса, которую продвигали венгерские власти.

Если правительство Венгрии не внесет изменения в свое законодательство после решения суда, Европейская комиссия может инициировать новый иск, требуя наложить штрафные санкции на Будапешт.