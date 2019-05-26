Верховный Суд Бразилии признал гомофобию преступлением
Решением 6 из 11 судей Верховного суда Бразилии в стране криминализировали гомофобию и трансфобию.
Об этом сообщает BBC.
Ответственность за преступления, мотивированные отношением к различной сексуальной ориентации или гендерной идентичности человека, может быть как индивидуальной, так и коллективной. Так, суд будет наказывать за любые проявления агрессии, в частности насилие или убийство.
До вступления в силу нового закона наказания за гомофобию и трансфобию определяются статьей о расовой дискриминации. Она предусматривает максимальное наказание до пяти лет лишения свободы.