Фоззи
Полина и люди в черном
Павел Казарин
Эпоха хаоса
Дмитрий Бондар
Sweet home. Каково это — жить в частном доме в США
Богдан Данилишин
Пять условий инновационного развития Украины
Спецтема: Выборы в Раду Зеленский — новый президент

Верховный Суд Бразилии признал гомофобию преступлением

Сегодня, 17:16
232
Цей матеріал також доступний українською
Верховный Суд Бразилии признал гомофобию преступлением - фото

НВ

Решением 6 из 11 судей Верховного суда Бразилии в стране криминализировали гомофобию и трансфобию.

Об этом сообщает BBC.

Ответственность за преступления, мотивированные отношением к различной сексуальной ориентации или гендерной идентичности человека, может быть как индивидуальной, так и коллективной. Так, суд будет наказывать за любые проявления агрессии, в частности насилие или убийство.

До вступления в силу нового закона наказания за гомофобию и трансфобию определяются статьей о расовой дискриминации. Она предусматривает максимальное наказание до пяти лет лишения свободы.

Теги:   Бразилия ЛГБТ Гомосексуалы Гомофобия

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

События

Сегодня, 17:52

img
Не выдержал нагрузки: новый пешеходный мост в центре Киева временно закрыли
Геополитика

Сегодня, 18:24

img
Сержант ВМС США признался, что хотел слить секретные материалы российскому журналисту
Политика

Сегодня, 09:24

img
Перезагрузка парламента. Каким может быть следующий созыв Рады — инфографика

Выбор редакции

Ритейл/Недвижимость

Сегодня, 09:10

img
Ставка на зерна. Как украинцы полюбили натуральный кофе
Культура

Вчера, 19:52

img
Кто возьмет Золотую пальмовую ветвь? Дневник Канн-2019
Политика

Сегодня, 07:06

img
Зеленский превосходит Ельцина, Трамп грозит Ирану. Самые яркие цитаты недели

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться