Верховный Суд Бразилии признал гомофобию преступлением Сегодня, 17:16 232 Цей матеріал також доступний українською НВ НВ

Решением 6 из 11 судей Верховного суда Бразилии в стране криминализировали гомофобию и трансфобию.

Об этом сообщает BBC.



Ответственность за преступления, мотивированные отношением к различной сексуальной ориентации или гендерной идентичности человека, может быть как индивидуальной, так и коллективной. Так, суд будет наказывать за любые проявления агрессии, в частности насилие или убийство.

До вступления в силу нового закона наказания за гомофобию и трансфобию определяются статьей о расовой дискриминации. Она предусматривает максимальное наказание до пяти лет лишения свободы.