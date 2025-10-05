Россия вербует бывших афганских военнослужащих, бойцов спецподразделений и разведки для участия в войне с Украиной.

Об этом рассказал Укринформу сотрудник Службы внешней разведки Украины Олег Александров.

«Фиксуем активную работу российских спецслужб в Афганистане. На войну с Украиной вербуют бывших афганских военнослужащих, бойцов спецподразделений и разведки. Вербовке способствует объявленное в марте 2025 года решение США о прекращении действия программы временной защиты для афганских граждан и начало депортации афганских беженцев из Ирана», — отметил он.

По данным СВР, россияне обещают афганским военным вознаграждение в размере от 1,5 до 2,5 тыс. долларов в месяц, а также возможность получения гражданства или временного вида на жительство в России.

В общей сложности численность афганских военных, подготовленных инструкторами США, Великобритании и других стран НАТО, составляет около 20−25 тысяч человек.

По его словам, россияне также ищут добровольцев на войну в Иране. Вербовка здесь проходит под видом предложений по охране объектов в РФ. Для этого используются вербовочные центры, связанные с ГРУ, такие как ЧВК Редут и Конвой, а также различные религиозные организации.

По данным разведки, трансфер в Россию происходит преимущественно самолетом из Ирана в российские военные центры в Ростовской, Воронежской или Казанской областях. Там наемники проходят ускоренные курсы по огневой подготовке, тактике штурмовых действий и использованию российского вооружения.

Кроме того, вербовка в российскую армию происходит и на территории Ирака. Здесь действует группа лиц из многих иракцев — граждан РФ, которые и проводят кампанию по вербовке иракцев в ряды ВС России.

Иракцам предлагают зарплату в размере 2,5−3 тыс. долларов лечение при ранении, выделение 10 тыс. долларов на приобретение или строительство жилья в России и получение российского гражданства, в том числе детям и родителям завербованных.

По данным разведки, в настоящее время в составе российской армии воюют 1,4 тыс. граждан Ирака.

В странах Африки и Ближнего Востока, в частности в Йемене, Эфиопии, Судане, к вербовке наемников привлекают российские дипломатические представительства, обеспечивающие консульское сопровождение для въезда наемников в Россию.

Со своей стороны, консульские учреждения уже инициируют проведение разъяснительных мероприятий в своих странах, чтобы уменьшить количество тех, кого обманом привлекли к войне России против Украины.

14 августа Координационный штаб по вопросам обращения с пленными на запрос Слідства.Інфо сообщил, что в украинском плену находятся более ста граждан из 32 стран мира, без учета россиян. Больше всего среди пленных — граждан стран Центральной Азии. На первом месте Узбекистан, на втором Таджикистан. Также в лидерах Непал, Беларусь и Шри-Ланка, Казахстан и Йемен.

Количество иностранцев в плену растет ежегодно. В штабе отмечают, что это связано с тем, что все больше иностранцев подписывают контракты с российской армией, из-за чего растет и количество тех, кто попадает в украинский плен.

17 сентября военнослужащие 57-й отдельной мотопехотной бригады имени Костя Гордиенко сообщили, что взяли в плен гражданина Кении по имени Эванс. Его поймали на Волчанском направлении.