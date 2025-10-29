Вэнс признал, что спор с Зеленским в Овальном кабинете в феврале стал «самым известным моментом его карьеры»

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что его спор с президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете 28 февраля стал «наверное самой известной вещью, которую он когда-либо делал, или, возможно, когда-либо сделает».

Об этом он сказал в интервью The New York Post, отметив, что после этого инцидента отношения между США и Украиной значительно улучшились.

Вице-президент заявил, что «был разочарован отношением Зеленского», которое он воспринял как «грубость», однако Вэнс вынес из этого выводы.

Он объяснил, что сейчас США стремятся поддерживать продуктивный диалог как с Украиной, так и с Россией, чтобы способствовать завершению войны, и подчеркнул, что президент США Дональд Трамп и он лично наладили эффективную работу со всеми сторонами.

«Если бы вы спросили меня примерно шесть месяцев назад, я бы сказал: „Они никогда не перестанут воевать. Это будет как Вьетнам для России. Через 15 лет они все еще будут сражаться“. Если бы вы спросили меня месяц назад, я бы ответил, что мы делаем невероятные успехи [на пути к миру]», — добавил политик.

Он воздержался от прогнозов относительно дальнейшего развития войны.

Спор между Трампом, Вэнсом и Зеленским в Белом доме 28 февраля — главное

28 февраля во время заявлений для прессы Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома возник спор в прямом эфире. Президент США говорил Зеленскому, что тот «должен быть благодарен», и обвинил его в том, что Украина «играет с Третьей мировой войной», не давая украинскому президенту полноценно ответить.

Джей Ди Вэнс защищал Трампа и сказал, что президент Украины «должен быть благодарен президенту США», который «пытается предотвратить разрушение его страны». Зеленский говорил, что мирное соглашение должно сопровождаться реальными гарантиями безопасности и напомнил, что российский диктатор Владимир Путин неоднократно нарушал договоренности.

После этого украинская делегация досрочно покинула Белый дом, а Украина и США не подписали рамочное соглашение о полезных ископаемых.

19 августа издание Politico со ссылкой на администрацию Трампа написало, что ссора с Зеленским в Овальном кабинете — уже в прошлом.