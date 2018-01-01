Венгры вышли на улицы Будапешта, протестуя против "рабского закона" Сегодня, 09:54 9 Цей матеріал також доступний українською Во время протеста произошли столкновения с полицией

В четверг, 12 декабря, в столице Венгрии Будапеште продолжились протесты граждан против новых изменений в трудовом кодексе.

Как сообщает Daily News Hungary, собравшись вечером на площади возле здания парламента, митингующие двинулись через мост Маргарет к прокуратуре, где требовали "свободные суды".

В руках они несли плакаты, а также флаги Венгрии, ЕС и нескольких оппозиционных партий.

Помитинговав некоторое время возле прокуратуры, участники акции вернулись на площадь возле парламента.

Несмотря на то, что началась демонстрация против так называемого "рабского закона" мирно, позже митингующие начали бросать в правоохранителей камни и бутылки, на что те ответили применением слезоточивого газа.

В результате столкновений несколько полицейских получили травмы.

Протесты в Венгрии были вызваны недовольством граждан принятием изменений в трудовое законодательство, позволяющих работодателям увеличить количество сверхурочных часов и оплачивать их с отсрочкой в три года.