Венгрия призвала своих граждан отказаться от поездок на Закарпатье в ближайшие выходные

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Венгрия ожидает возможных провокаций в Хусте и Ужгороде
Фото: Toby Scott via Flickr

Венгрия ожидает возможных провокаций в Хусте и Ужгороде

Венгрия порекомендовала своим гражданам отказаться от поездок в Закарпатскую область Украины с 16 по 18 марта.

Как сообщили в Генконсульстве Венгрии в Ужгороде, такие рекомендации вызваны возможными провокациями и сложной политической и общественной обстановкой в регионе.

Особенно венгерские дипломаты порекомендовали не посещать Хуст и Ужгород.

В указанный период также не рекомендуется посещать Верецкий перевал.

По данным местных СМИ, 17 марта националисты Карпатской сечи планируют провести Марш славы героев Карпатской Украины. 

Ранее сообщалось, что в честь годовщины создания в 1939 году Карпатской Украины власти Закарпатья назначили 15 марта выходным днем.

Напомним, Венгрия неоднократно призывала ввести постоянный мониторинг ОБСЕ в Закарпатской области, заявляя о "притеснениях венгерского меньшинства".

Община венгров Закарпатья, на офис которой было совершено два нападения, вслед за Будапештом также призвала развернуть в области постоянную миссию ОБСЕ.

В свою очередь Украина не видит оснований для направления наблюдателей в регион.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что ОБСЕ сообщила ему об открытии наблюдательной миссии в Ужгороде.

В ответ на это в Закарпатской ОГА заявили, что не получали предложений об открытии офиса миссии.

 

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