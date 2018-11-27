Венгрия отказалась выдать США россиян, причастных к продаже оружия

Венгрия отклонила запрос США о выдаче двух граждан РФ, подозреваемых в торговле оружием, вместо этого экстрадировала их в Россию, заявили в Государственном департаменте.
Официальный представитель госдепартамента Хизер Нойерт сообщила, что американские власти ведут расследование против Владимира Любишина - старшего и Владимира Любишина - младшего.
В Госдепе подчеркнули, что разочарованы решением правительства Венгрии выдать подозреваемых России.
"Венгрия является партнером и другом Соединенных Штатов, но это решение поднимает вопросы о приверженности Венгрии сотрудничеству правоохранительных органов", - заявила Нойерт.
Она уточнила, что на данный момент неизвестно, привлекут ли Любишиных к уголовной ответственности в РФ. Также Госдепартамент не привел деталей того, в чем конкретно их обвиняют.
«Опинион дилер» с Юлией МакГаффи
Каждую пятницу главред NV.ua о том, что, по её мнению, нельзя пропустить: самые интересные и важные материалы на сайте за неделю.Подписаться на рассылку
Комментарии
Правила комментирования