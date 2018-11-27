27 ноября 2018, вторник

Венгрия отказалась выдать США россиян, причастных к продаже оружия

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Госдеп США разочарован решением Венгрии
фото: foreignpolicy.com

Госдеп США разочарован решением Венгрии

Венгрия отклонила запрос США о выдаче двух граждан РФ, подозреваемых в торговле оружием, вместо этого экстрадировала их в Россию, заявили в Государственном департаменте.

Официальный представитель госдепартамента Хизер Нойерт сообщила, что американские власти ведут расследование против Владимира Любишина - старшего и Владимира Любишина - младшего.

В Госдепе подчеркнули, что разочарованы решением правительства Венгрии выдать подозреваемых России.

"Венгрия является партнером и другом Соединенных Штатов, но это решение поднимает вопросы о приверженности Венгрии сотрудничеству правоохранительных органов", - заявила Нойерт.

Она уточнила, что на данный момент неизвестно, привлекут ли Любишиных к уголовной ответственности в РФ. Также Госдепартамент не привел деталей того, в чем конкретно их обвиняют.

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