10 июня 2018, воскресенье

Венгрия объявила военную тревогу из-за нелегального самолета из Украины

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Истребитель Saab JAS 39 Gripen
Airpower

Истребитель Saab JAS 39 Gripen

Ночью 10 июня небольшой самолет из Украины нелегально пересек воздушное пространство Венгрии, заставив привести венгерские воздушные силы в боевую готовность. Об этом сообщает Mukachevo.net.

Пограничники сразу же объявили тревогу и проинформировали соответственные органы безопасности НАТО. Кроме того, в воздух подняли шведские многоцелевые истребители четвертого поколения Saab JAS 39 Gripen.

Сообщается, что инцидент произошел на украинско-венгерской границе в районе пункта пропуска Лужанка – Берегшурань.

Венгерские военные отметили, что самолет, прибывший из Украины, покинул воздушное пространство Венгрии после ряда маневров.

"Не исключено, что это очередной контрабандный самолет, которым закарпатские дельцы отправляют в ЕС все что угодно – сигареты, нелегалов и другие запрещенные товары", – отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в авиакатастрофе легкомоторного самолета в польском аэропорту в субботу, 9 июня, пострадал депутат Верховной Рады Украины от Радикальной партии Олега Ляшко - Юрий Чижмарь.

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