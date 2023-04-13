Венгрия похвалила Беларусь за «надежный транзит» российской нефти 13 апреля, 00:35 Глав МИД Венгрии Петер Сийярто (Фото:Zoltan Kovacs/Twitter)

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто похвалил Беларусь, которая, по его словам, является «надежным транзитером российской нефти».

Об этом сообщает пропагандистское БЕЛТА.

На встрече с белорусским коллегой Сергеем Алейником Сийярто назвал «вопрос исключительно важным».

«Беларусь до сих пор была надежным, корректным транзитным партнером Венгрии. Беларусь гарантировала бесперебойную поставку нефти через свою страну в Венгрию, и мне сегодня министр пообещал, что на безопасность и бесперебойность поставок мы можем рассчитывать и в будущем. А я выразил свою благодарность за это», - заявил Сийярто.



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Он также привел заявления МАГАТЭ, где сообщили, что следующий отопительный сезон будет еще сложнее для Европы.

«Эксперты МАГАТЭ все больше и больше говорят о том, что следующий зимний период для Европы будет связан еще с большими вызовами, чем тот период, который у нас позади. Мы должны говорить о безопасности энергоснабжения Венгрии. С этой точки зрения Беларусь очень важная страна», — заявил министр.

На этой же встрече глава МИД Беларуси Сергей Алейнык призвал немедленно объявить перемирие между страной-агрессором Россией и Украиной и начать переговоры.