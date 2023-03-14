Парламент Венгрии снова перенесет голосование по членству Финляндии и Швеции в НАТО

14 марта, 23:29
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Заявки Швеции и Финляндии еще не ратифицировали Венгрия и Турция (Фото:clashreport/Twitter)

Заявки Швеции и Финляндии еще не ратифицировали Венгрия и Турция (Фото:clashreport/Twitter)

Вероятнее всего, что голосование за ратификацию заявок Швеции и Финляндии по членству в НАТО в парламенте Венгрии снова перенесут.

Об этом сообщает Associated Press.

В частности, заместитель премьер-министра Венгрии Жолт Шемьен уже попросил об отсрочке сессии парламента 20 марта, где и должно было состояться голосование. Он отметил, что в настоящее время Венгрия «сосредоточена на переговорах с Еврокомиссией по обвинению в нарушении верховенства закона».

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Для того чтобы голосование перенесли на неделю вперед, запрос еще должен одобрить представитель парламента Венгрии.

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Будапешт с июля 2022 года откладывает парламентскую ратификацию заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО.

16 февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что пора ратифицировать заявки Швеции и Финляндии о вступлении в Альянс.

Позже в парламенте Финляндии заявили, что проголосуют о вступлении в НАТО, не дожидаясь решения Турции и Венгрии. Премьер-министр Финляндии Санна Марин говорила, что если процедуры провести заранее, то после ратификации всеми странами «вступление в НАТО займет не более нескольких часов».

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Венгрия НАТО Швеция Финляндия

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