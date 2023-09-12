Венгрия не будет выдавать Украине пригодных к военной службе беженцев 12 сентября, 23:58 Флаг Венгрии (Фото:lmaresz / Pixabay)

Венгрия не будет выдавать Украине пригодных к военной службе беженцев, заявил заместитель премьер-министра страны Жолт Шемьен в комментарии местному медиа ATV.

«Мы не проверяем украинских беженцев, чтобы посмотреть, подлежит кто-то из них, по мнению украинцев, военной службе или нет. Венгрия не будет выдавать их Украине», — сказал Шемьен.

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Отвечая на вопросы журналистов, он также заявил, что данные беженцев не будут обнародованы.

«Каждый беженец из Украины в Венгрии является свободным человеком, который волен решать, оставаться ли здесь, или двигаться дальше на Запад, или — если он решит это сделать — вернуться обратно», — добавил вице-премьер.

7 сентября власти Австрии заявили, что не будут выдавать Украине мужчин призывного возраста, которые въехали в страну после начала полномасштабного вторжения России.

4 сентября стало известно об экстрадиции нескольких граждан Украины из Польши, но они не были беглецами от мобилизации.

Член фракции Слуга народа Федор Вениславский заявил, что с юридической точки зрения экстрадиция мужчин, выехавших за границу благодаря купленным справкам военно-врачебной комиссии, возможна.

Однако, по словам министра юстиции Украины Дениса Малюськи, наладить полномасштабную экстрадицию всех украинцев, сбежавших за границу, пока невозможно, потому что страны Запада крайне неохотно идут на сотрудничество по этому вопросу.