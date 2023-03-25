Венгрия заявила, что не поддержит вступление Украины в ЕС и НАТО из-за закона Об образовании
Петер Сийярто продолжает критиковать закон Об образовании (Фото:REUTERS/Mike Segar)
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто снова заявил, что его страна не будет поддерживать интеграцию Украины в ЕС и НАТО из-за закона Об образовании.
Государственный секретарь Венгрии, ответственный за международные коммуникации Золтан Ковач, заявил, что министр считает, что «венгерские школы в Украине в опасности».
Во время встречи с помощницей комиссара ООН по правам человека Илзе Брандс Кэрис Сийярто заявил, что «пока 1300 венгерских школ и детсадов принимают детей и учеников-беженцев из Украины, 99 венгерских начальных и средних школ в Украине оказались под угрозой закрытия.
Закон Об образовании Верховная Рада приняла в 2017 году. В нем, в частности, говорится, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но несколько предметов могут преподаваться на двух и более языках.
Венгрия сразу оказалась среди стран, подвергших критике закон. Страна еще шесть лет назад начала говорить, что будет блокировать евроатлантическую интеграцию Украины.