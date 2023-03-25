Венгрия заявила, что не поддержит вступление Украины в ЕС и НАТО из-за закона Об образовании 25 марта, 15:27 Петер Сийярто продолжает критиковать закон Об образовании (Фото:REUTERS/Mike Segar)

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто снова заявил, что его страна не будет поддерживать интеграцию Украины в ЕС и НАТО из-за закона Об образовании.



Государственный секретарь Венгрии, ответственный за международные коммуникации Золтан Ковач, заявил, что министр считает, что «венгерские школы в Украине в опасности».

Видео дня

Во время встречи с помощницей комиссара ООН по правам человека Илзе Брандс Кэрис Сийярто заявил, что «пока 1300 венгерских школ и детсадов принимают детей и учеников-беженцев из Украины, 99 венгерских начальных и средних школ в Украине оказались под угрозой закрытия.

2/2 He recalled that while 1,300 Hungarian schools and kindergartens are accepting children and students who are refugees from Ukraine, 99 Hungarian primary and secondary schools in Ukraine are in danger of being closed due to the Ukrainian education law. pic.twitter.com/Fzb72pi9AQ — Zoltan Kovacs (@zoltanspox) March 25, 2023

Закон Об образовании Верховная Рада приняла в 2017 году. В нем, в частности, говорится, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но несколько предметов могут преподаваться на двух и более языках.

Венгрия сразу оказалась среди стран, подвергших критике закон. Страна еще шесть лет назад начала говорить, что будет блокировать евроатлантическую интеграцию Украины.