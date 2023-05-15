Венгрия заблокировала выделение нового транша помощи Украине на закупку вооружения — СМИ

15 мая, 21:40
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Флаг Венгрии (Фото:lmaresz / pixabay)

Флаг Венгрии (Фото:lmaresz / pixabay)

Венгрия в понедельник, 15 мая, заблокировала выделение восьмого транша средств из Европейского фонда мира на закупку вооружения, предназначенного для Украины, сообщает ANSA.

По данным источника издания, сумма транша составляет 500 миллионов евро и должна была быть выделена в следующий понедельник, 22 мая.

Будапешт, как сообщается, потребовал «гарантий» того, что Европейский фонд мира сохранит свой «глобальный» горизонт в будущем и не будет использоваться исключительно для вооружения Украины.

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ЕФМ возмещает государствам-членам — обычно в размере 50%, но фиксированного стандарта не существует, — которые предоставили Украине военное снаряжение.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Венгрия Российская агрессия Военная помощь Война России против Украины

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