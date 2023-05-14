Глава МИД Венгрии Сийярто полетел в Китай, чтобы обсудить «мирный план» Пекина 14 мая, 16:31 Глава МИД Венгрии Петер Сийярто (Фото:Петер Сийярто/Facebook)

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто полетел с рабочим визитом в Китай, чтобы обсудить "мирный план" Пекина об окончании войны в Украине.

Об этом Сийярто сообщил на своей Facebook-странице.

Он заявил, что из-за войны в Украине «Европу охватывает военный психоз».

«У нашего соседа продолжается война, поэтому усилия в поддержку мира особенно важны. Мы поддерживаем мирный план, предложенный Китаем, по двум причинам: с одной стороны, потому что он касается мира, а с другой стороны, потому что он существует. Наконец, что-то, что касается не продолжения войны, а ее прекращения», — отметил венгерский дипломат.

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Сийярто добавил, что «не хочет, чтобы отношения между Европой и Китаем испортились».

«Мы видим Китай не как риск, а как страну, сотрудничество с которой означает для нас огромные возможности. В экономическом сотрудничестве Запад-Восток (Европа-Китай) действительно может быть создано разделение труда, которое принесет пользу всем. Венгрия — прекрасный пример этого», — утверждает глава МИД Венгрии.

24 февраля Китай обнародовал документ с позицией по «урегулированию» войны РФ против Украины, состоящий из 12 пунктов. В частности, Пекин призвал к прекращению огня, переговоров, но не к выводу войск РФ с украинской территории.

Президент Украины Владимир Зеленский считает положительным тот факт, что Пекин начал говорить об Украине, но не согласился с некоторыми пунктами.