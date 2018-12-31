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Венеция обложит налогом краткосрочных туристов

Сегодня, 20:46
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Местные жители жалуются, что массовый туризм опустошает город

Бюджет Италии на 2019 содержит положение, позволяющее Венеции брать "въездную плату" с туристов, приезжающих на короткий срок.

Об этом сообщает ВВС.

Ожидается, что плата составит от двух с половиной до пяти евро, однако в летний период наплыва туристов может достигать десяти евро.Ввести ее планируется летом 2019 года.

Местные жители жалуются, что массовый туризм опустошает город, и даже выходят на протесты по этому поводу.

Мэр Венеции Луиджи Бругнаро отмечает, что этот налог позволит собрать средства, необходимые для поддержания чистоты города. По подсчетам местных властей, за год удастся собрать около 50 млн евро.

Этот налог будет касаться преимущественно туристов, путешествующих на круизных лайнерах. Идентифицировать тех, кто прибыл на один день самолетом, автомобилем или поездом, будет значительно сложнее.

Теги:   Венеция Италия

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