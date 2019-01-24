Венесуэльский кризис: армия поддержала Мадуро, США отказались от разрыва дипотношений Вчера, 05:27 10067 Цей матеріал також доступний українською ЕРА В Венесуэле продолжается политический кризис ЕРА

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что армия будет поддерживать президента Николаса Мадуро.

"Солдаты нашей Родины не примут президента, которого навязывают для защиты темных интересов; самопровозглашенного и незаконного", - заявил Владимир Падрино Лопес.

El desespero y la intolerancia atentan contra la paz de la Nación. Los soldados de la Patria no aceptamos a un presidente impuesto a la sombra de oscuros intereses ni autoproclamado al margen de la Ley. La FANB defiende nuestra Constitución y es garante de la soberanía nacional. 23 января 2019 г.

В свою очередь Госдеп США заявил, что не собирается разрывать дипломатические отношения с Венесуэлой.

Также в Государственном департаменте отметили, что не признают Николаса Мадуро главой правительства.

"США не признают режим Мадуро в качестве правительства Венесуэлы", - заявил глава Госдепа Майк Помпео.

23 января спикер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо принял присягу в качестве "исполняющего обязанности президента".

Президент США Дональд Трамп сразу же заявил, что признает лидера оппозиции Венесуэлы "временным президентом". Канада, Бразилия, Парагвай, Колумбия, Перу и Чили поддержали лидера оппозиции Венесуэлы. Мексика заявила, что не планирует менять свою политику в отношении Венесуэлы "на данный момент". Также парламент Венесуэлы поддержали высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини и председатель Европейского совета Дональд Туск.

В ответ Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с США и дал американским дипломатам 72 часа, чтобы покинуть страну.

