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Венесуэльский кризис: армия поддержала Мадуро, США отказались от разрыва дипотношений

Вчера, 05:27
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ЕРА

В Венесуэле продолжается политический кризис

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что армия будет поддерживать президента Николаса Мадуро.

"Солдаты нашей Родины не примут президента, которого навязывают для защиты темных интересов; самопровозглашенного и незаконного", - заявил Владимир Падрино Лопес.

В свою очередь Госдеп США заявил, что не собирается разрывать дипломатические отношения с Венесуэлой.

Также в Государственном департаменте отметили, что не признают Николаса Мадуро главой правительства.

"США не признают режим Мадуро в качестве правительства Венесуэлы", - заявил глава Госдепа Майк Помпео.

23 января спикер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо принял присягу в качестве "исполняющего обязанности президента".

Президент США Дональд Трамп сразу же заявил, что признает лидера оппозиции Венесуэлы "временным президентом". Канада, Бразилия, Парагвай, Колумбия, Перу и Чили поддержали лидера оппозиции Венесуэлы. Мексика заявила, что не планирует менять свою политику в отношении Венесуэлы "на данный момент". Также парламент Венесуэлы поддержали высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини и председатель Европейского совета Дональд Туск.

В ответ Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с США и дал американским дипломатам 72 часа, чтобы покинуть страну.

Теги:   США Венесуэла Николас Мадуро

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