Венесуэла против Мадуро. Политический кризис и отчаянные протесты в 18 фото
В Венесуэле, переживающей острый политический и экономический кризис, во время попытки отстранить от власти Николаса Мадуро погибли десятки людей. Показываем бурные события в этой стране в 18 фото.
21 января, после того как контролируемая оппозицией Национальная ассамблея Венесуэлы объявила нелигитимным второй президентский срок Николаса Мадуро, группа военных потребовала его отстранить. Они призвали граждан присоединиться к восстанию. В этот день погибло не меньше 14 человек.
Столкновения студентов с полицией, 21 января.
Спикер Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо выступает на митинге в Центральном университете Венесуэлы в Каракасе, 21 января.
Протест против Мадуро в Каракасе, 21 января.
23 января спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо принял присягу в качестве "исполняющего обязанности президента". Во время акций протеста против власти Мадуро в этот день появились новые жертвы столкновений.
Хуан Гуайдо объявляет себя исполняющим обязанности президента, 23 января.
Люди, собравшиеся на акцию протеста против Мадуро в Каракасе, 23 января.
Участник протеста против Мадуро в маске, 23 января.
Венесуэльские полицейские во время столкновения с демонстрантами в Каракасе, 23 января.
Венесуэльский полицейский наблюдает за протестующими против Николаса Мадуро, 23 января.
Один из пострадавших протестующих против власти Мадуро в Каракасе, 23 января.
Протестующий против Мадуро демонстрирует полученные травмы, Каракас, 23 января.
Протестующие уносят девушку, пострадавшую от слезоточивого газа во время акции против Мадуро в Каракасе, 23 января.
Столкновения протестующих с полицейскими в Каракасе, 23 января.
Полицейские атакуют протестующих против Мадуро в Каракасе, 23 января.
Накрытое тело мужчины, застреленного во время протестов против Мадуро в Каракасе, 23 января.
Раненый участник протеста против Мадуро в Каракасе, 23 января.
Cам Мадуро заявил, что не намерен покидать пост президента Венесуэлы до истечения срока полномочий в 2025 году.
Мадуро заявляет на пресс-конференции, что останется президентом. 25 января, Каракас.
Участники марша в поддержку Мадуро. 26 января, Каракас.
Активисты передают полицейскому текст закона об амнистии, одобренного парламентом. Оппозиция призывает полицию и военных отказаться от поддержки Мадуро. 27 января, Каракас.
НВ