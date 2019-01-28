Венесуэла против Мадуро. Политический кризис и отчаянные протесты в 18 фото Сегодня, 19:13 497 Сюжет Цей матеріал також доступний українською EPA Один из тысяч участников протестов против Мадуро, 23 января EPA

В Венесуэле, переживающей острый политический и экономический кризис, во время попытки отстранить от власти Николаса Мадуро погибли десятки людей. Показываем бурные события в этой стране в 18 фото.

21 января, после того как контролируемая оппозицией Национальная ассамблея Венесуэлы объявила нелигитимным второй президентский срок Николаса Мадуро, группа военных потребовала его отстранить. Они призвали граждан присоединиться к восстанию. В этот день погибло не меньше 14 человек.

Столкновения студентов с полицией, 21 января.

Фото: EPA

Спикер Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо выступает на митинге в Центральном университете Венесуэлы в Каракасе, 21 января.

Фото: EPA

Протест против Мадуро в Каракасе, 21 января.

Фото: EPA

23 января спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо принял присягу в качестве "исполняющего обязанности президента". Во время акций протеста против власти Мадуро в этот день появились новые жертвы столкновений.

Хуан Гуайдо объявляет себя исполняющим обязанности президента, 23 января.

Фото: EPA

Люди, собравшиеся на акцию протеста против Мадуро в Каракасе, 23 января.

Фото: @MariaAlesiaSosa

Участник протеста против Мадуро в маске, 23 января.

Фото: EPA

Венесуэльские полицейские во время столкновения с демонстрантами в Каракасе, 23 января.

Фото: EPA

Венесуэльский полицейский наблюдает за протестующими против Николаса Мадуро, 23 января.

Фото: EPA

Один из пострадавших протестующих против власти Мадуро в Каракасе, 23 января.

Фото: EPA

Протестующий против Мадуро демонстрирует полученные травмы, Каракас, 23 января.

Фото: EPA

Протестующие уносят девушку, пострадавшую от слезоточивого газа во время акции против Мадуро в Каракасе, 23 января.

Фото: EPA

Столкновения протестующих с полицейскими в Каракасе, 23 января.

Фото: EPA

Полицейские атакуют протестующих против Мадуро в Каракасе, 23 января.

Фото: EPA

Накрытое тело мужчины, застреленного во время протестов против Мадуро в Каракасе, 23 января.

Фото: EPA

Раненый участник протеста против Мадуро в Каракасе, 23 января.

Фото: EPA

Cам Мадуро заявил, что не намерен покидать пост президента Венесуэлы до истечения срока полномочий в 2025 году.

Мадуро заявляет на пресс-конференции, что останется президентом. 25 января, Каракас.

Фото: EPA

Участники марша в поддержку Мадуро. 26 января, Каракас.

Фото: EPA

Активисты передают полицейскому текст закона об амнистии, одобренного парламентом. Оппозиция призывает полицию и военных отказаться от поддержки Мадуро. 27 января, Каракас.

Фото: EPA

НВ