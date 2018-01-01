Венесуэла объявила о проведении совместных учений с ВКС России Сегодня, 21:14 50 Цей матеріал також доступний українською В Венесуэлу прибыли два российских ракетоносца Ту-160 Фото: Aviamil_Ve via Twitter

Венесуэла и Россия проведут совместные авиационные учения для отработки маневров по обороне южноамериканской страны, заявил министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес.

Как сообщает AFP, это заявление он сделал, приветствуя около 100 российских пилотов и членов экипажей российских военных самолетов, прибывших в Каракас 10 декабря.

"Мы должны сказать народу Венесуэлы и всему миру, что, поскольку мы сотрудничаем в различных областях для развития наших народов, мы также готовимся защищать Венесуэлу до последнего дюйма", - сказал Падрино Лопес.

В Министерстве обороны РФ сообщили, что в Венесуэлу прибыли два стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 Руслан и дальнемагистральный самолет Ил-62 Воздушно-космических сил РФ, передает ТАСС.

Самолеты преодолели более 10 тыс. километров над акваториями Атлантического океана, Баренцева, Норвежского, Карибского морей.

Hace minutos pudimos tomar esa bella fotografía del segundo TU-160 que nos visita, correteando hasta la rampa 4 del aeropuerto de Maiquetia. Hermoso ver este cisne blanco pic.twitter.com/5AOgNaCEB7 — AVIAMIL (@Aviamil_Ve) 10 декабря 2018 г.

По данным российской стороны, полеты осуществлялись "в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства". При этом Ту-160 на отдельных этапах сопровождались истребителями F-16 ВВС Норвегии.

Напомним, что президент Венесуэлы Николас Мадуро накануне посетил Москву с официальным визитом. По итогам переговоров с российским президентом Владимиром Путиными, он объявил о заключении многомиллиардного соглашения с Россией.