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Венесуэла объявила о проведении совместных учений с ВКС России

Сегодня, 21:14
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В Венесуэлу прибыли два российских ракетоносца Ту-160

Фото: Aviamil_Ve via Twitter

Венесуэла и Россия проведут совместные авиационные учения для отработки маневров по обороне южноамериканской страны, заявил министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес.

Как сообщает AFP, это заявление он сделал, приветствуя около 100 российских пилотов и членов экипажей российских военных самолетов, прибывших в Каракас 10 декабря.

"Мы должны сказать народу Венесуэлы и всему миру, что, поскольку мы сотрудничаем в различных областях для развития наших народов, мы также готовимся защищать Венесуэлу до последнего дюйма", - сказал Падрино Лопес.

В Министерстве обороны РФ сообщили, что в Венесуэлу прибыли два стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 Руслан и дальнемагистральный самолет Ил-62 Воздушно-космических сил РФ, передает ТАСС.

Самолеты преодолели более 10 тыс. километров над акваториями Атлантического океана, Баренцева, Норвежского, Карибского морей.

По данным российской стороны, полеты осуществлялись "в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства". При этом Ту-160 на отдельных этапах сопровождались истребителями F-16 ВВС Норвегии.

Напомним, что президент Венесуэлы Николас Мадуро накануне посетил Москву с официальным визитом. По итогам переговоров с российским президентом Владимиром Путиными, он объявил о заключении многомиллиардного соглашения с Россией.

Теги:   Венесуэла Военные учения Россия

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