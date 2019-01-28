Венесуэла: Гуайдо заявил, что ведет переговоры с военными Сегодня, 04:47 1069 Цей матеріал також доступний українською ЕРА Хуан Гуайдо ЕРА

Глава парламента Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что ведет неофициальные переговоры с представителями армии Венесуэлы.

Об этом передает The Washington Post.

Он отметил, что не готов назвать имен собеседников, но сообщил, что темой переговоров является смещение президента Николаса Мадуро.

"Мы ведем переговоры с представителями гражданской администрации, а также с военными", - заявил Гуайдо.

Он также отметил, что консультировался с американскими сенаторами Ричардом Дурбином, Марком Рубио и Робертом Менендесом перед тем как объявить себя "исполняющим обязанности президента",

Ранее сообщалось, что президент Венесуэлы Николас Мадуро отклонил международный ультиматум о перевыборах и заявил, что лидер оппозиции Хуан Гуайдо нарушил конституцию страны.

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10 января началась вторая каденция Николаса Мадуро. После инаугурации, 15 января, парламент Венесуэлы объявил Мадуро узурпатором.

Национальная ассамблея, контролируемая оппозиционным большинством, объявила второй срок Мадуро нелегитимным. Главой парламента избрали 35-летнего Хуана Гуайдо.

21 января в столице страны Каракасе группа военных потребовала отстранить президента от власти и призвала граждан страны присоединиться к восстанию. В столкновениях во время протеста погибли не менее 14 человек.

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23 января Гуайдо провозгласил себя "исполняющим обязанности президента". О поддержке Гуайдо заявили США, ЕС, Канада, Израиль, Гватемала, Бразилия, Аргентина, Перу, Чили, Парагвай, Гондурас, Коста-Рика, Панама, Боливия и другие страны.

Лидеры Франции и Испании дали президенту Венесуэлы Николасу Мадуро восемь дней на объявление о выборах, иначе они признают Хуана Гуайдо президентом страны.

В то же время в РФ признали майские выборы, а Мадуро – законным главой государства. К такой позиции также присоединился президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а также президент Беларуси Александр Лукашенко.

Николас Мадуро заявил, что не намерен покидать пост президента Венесуэлы до истечения срока полномочий в 2025 году.

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