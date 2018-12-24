Великое переселение. Топ-10 стран, чье население может рекордно вырасти из-за миграции Сегодня, 07:11 422 Цей матеріал також доступний українською Фото Pixabay В Институте Гэллапа назвали рекордсменов и аутсайдеров потенциального прироста населения

Американская исследовательская организация Институт Гэллапа обнародовала данные исследования, показывающие, как изменится численность населения разных стран, если все желающие смогут эмигрировать, куда пожелают.

Лидером по приросту населения в процентном соотношении стала Новая Зеландия – ее население увеличилось бы на 230%, а аутсайдером оказалась Сьерра-Леоне – ее мечтают покинуть минимум 70%.

Журнал Новое Время в своей инофграфике представляет 10 стран с наибольшим потенциальным приростом населения и 10 стран с наибольшим потенциальным оттоком людей, а также показывает место Украины.

Чтоб провести это исследование, Институт Гэллапа опросил свыше полумиллиона человек в 152 странах, репрезентирующих 99% взрослого населения мира, и оценил влияние потенциальной всеобщей миграции на численность и состав населения в государствах мира.

Ученые подсчитали, сколько людей мечтает эмигрировать в каждую из стран, и вычли количество тех, кто хотел бы ее покинуть.

Таким образом был составлен индекс, обозначающий прирост или падение численности населения стран под влиянием всеобщей миграции.

Читайте этот материал в свежем номере журнала Новое Время - №47 от 20 декабря 2018 года.