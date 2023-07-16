Найбільша угода після Брекзиту. Велика Британія офіційно долучилася до Тихоокеанського партнерства 16 июля, 17:21 Министр бизнеса и торговли Великобритании Кеми Баденок сообщила о вступлении ее страны в пакт Тихоокеанского партнерства (Фото:KemiBadenoch/Twitter)

В воскресенье, 16 июля, Соединенное Королевство официально подписало соглашение о вступлении в Тихоокеанское партнерство. Это является крупнейшим соглашением Великобритании после того, как она вышла из состава ЕС в начале 2020 года



Об этом сообщила министр торговли и бизнеса Великобритании Кеми Баденок в своем Twitter.

«Только что подписала соглашение о вступлении Великобритании в CPTPP в Окленде, Новая Зеландия», — заявила политик.

Видео дня

По ее мнению, это соглашение станет большим толчком для британских компаний, а также откроет «огромные возможности и беспрецедентный доступ к рынку с более 500 миллионами людей в Индо-Тихоокеанском регионе и за его пределами».

Позже в комментарии для Sky News министр подчеркнула, что это соглашение означает, что Великобритания займет «свое место в регионе с динамичным развитием», куда также пытаются присоединиться другие страны.

Телеканал также ссылается на отчет правительства Великобритании, в котором говорится, что это соглашение увеличит экспорт Великобритании на 1,7 миллиарда фунтов стерлингов, импорт — на 1,6 миллиарда фунтов, а валовой внутренний продукт (ВВП) — на 1,8 миллиарда фунтов в долгосрочной перспективе.

Sky News сообщает, что соглашение вступит в силу во второй половине 2024 года.

Что такое соглашение CPTPP

Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Тихоокеанском партнерстве (CPTPP) — это договор о зоне свободной торговли между 11 странами такими как Австралия, Бруней, Канада, Чили, Япония, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Перу, Сингапур и Вьетнам.

Соглашение требует от стран отмены или значительного снижения тарифов, а также обязывает его участников взять на себя обязательства по открытию рынков услуг и инвестиций. Пакт также предусматривает правила относительно конкуренции, защиты прав интеллектуальной собственности и иностранных компаний.

Президент Украины Владимир Зеленский в мае утвердил состав делегации, которая будет участвовать в переговорах о вступлении в соглашение в начале 2024 года.

5 июля стало известно, что Украина подала заявку на присоединение к пакту CPTPP, которую сейчас обсуждают во время саммита организации в новозеландском Окленде.



