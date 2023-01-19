Украина получит от Британии более 200 бронемашин — МИД
Британия ранее пообещала передать бронемашины Bulldog (Фото:PeterShuklinov/Twitter)
Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что, кроме танков, его страна передаст ВСУ более 200 единиц бронетехники.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Он подчеркнул, что Лондон будет более быстро реагировать на потребности ВСУ в вооружении.
"Британия решила поставить нашим друзьям основные боевые танки Challenger 2, тяжелую артиллерию и более 200 единиц другой бронированной техники", – заявил Клеверли.
Глава Минобороны Британии Бен Уоллес 16 января подтвердил, что его страна передаст Украине 14 танков Challenger 2 и 30 САУ AS90. Уоллес отметил, что его страна первой передаст ВСУ западные танки.
Впоследствии стало известно, что Британия также передаст Украине более 100 бронированных транспортных средств, включая гусеничные БТР Bulldog.