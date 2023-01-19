Украина получит от Британии более 200 бронемашин — МИД 19 января, 06:15 Британия ранее пообещала передать бронемашины Bulldog (Фото:PeterShuklinov/Twitter)

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что, кроме танков, его страна передаст ВСУ более 200 единиц бронетехники.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Он подчеркнул, что Лондон будет более быстро реагировать на потребности ВСУ в вооружении.

"Британия решила поставить нашим друзьям основные боевые танки Challenger 2, тяжелую артиллерию и более 200 единиц другой бронированной техники", – заявил Клеверли.

Видео дня

Глава Минобороны Британии Бен Уоллес 16 января подтвердил, что его страна передаст Украине 14 танков Challenger 2 и 30 САУ AS90. Уоллес отметил, что его страна первой передаст ВСУ западные танки.

Впоследствии стало известно, что Британия также передаст Украине более 100 бронированных транспортных средств, включая гусеничные БТР Bulldog.

Инфографика: NV