Прибудут через несколько дней. Великобритания передает Украине бронетранспортеры для эвакуации мирных жителей 3 мая, 18:32 Цей матеріал також доступний українською Переселенцы, эвакуированные с востока Украины, 3 мая, 2022 года (Фото:REUTERS/Jorge Silva)

Великобритания предоставит 13 бронетранспортеров для помощи в эвакуации мирных жителей из временно захваченных районов Украины. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу МИД Великобритании Лиз Трасс.

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«Эта последняя передача бронетехники поможет защитить ни в чем не повинных украинцев, пытающихся спастись от российских обстрелов, и поддержать украинских чиновников, выполняющих жизненно важную работу», — заявила Трасс.

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Британия добавила, что автомобили со стальным покрытием могут противостоять высокоскоростным пулям, противопехотным минам и самодельным взрывным устройствам. Они будут использоваться для перевозки чиновников на командные пункты и для помощи рабочим, которые занимаются восстановлением железнодорожных путей.

Отмечается, что техника пребудет в Украину в течение нескольких дней.

Ранее британский премьер-министр Борис Джонсон сообщал, что в ближайшие недели Великобритания передаст Украине панцирные машины для эвакуации мирных граждан.

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