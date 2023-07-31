Великобритания отложила признание ЧВК Вагнера террористической организацией из-за попытки мятежа в России — The Times

31 июля, 16:34
Поделиться:
Вагнеровцы (Фото:REUTERS/Stringer/File Photo)

Вагнеровцы (Фото:REUTERS/Stringer/File Photo)

Великобритания отсрочила свой план о признании ЧВК Вагнера террористической группой из-за попытки бунта «вагнеровцев» в России, пишет The Times.

В мае издание сообщало, что Великобритания намерена официально признать российскую ЧВК Вагнер террористической организацией, чтобы усилить давление на Россию. При таком статусе за участие в ЧВК, ее продвижение, посещение собраний, а также за публичную демонстрацию символики боевиков Вагнера в Великобритании грозила уголовная ответственность.

Видео дня

Как отмечает издание, в британском правительстве существовали «подозрения», что ЧВК Вагнер помогала россиянам выводить деньги из страны после введения санкций против российских олигархов и союзников российского диктатора Владимира Путина. Однако официально британское правительство отметило, что уже ввело санкции против ЧВК Вагнера, но изменения в перечне запрещенных организаций не будут комментироваться.

По данным The Times, решение о признании ЧВК Вагнера террористической организацией было отложено из-за мятежа главаря «вагнеровцев» Евгения Пригожина, а также из-за связей группы с Россией, которые были признаны Путиным.

Читайте также:

27 июня он заявил на встрече с военными, что РФ полностью обеспечивала содержание наемников Вагнера, хотя ранее Москва неоднократно отрицала свою причастность к финансированию ЧВК.

Британское издание отметило, что с самого начала внесения ЧВК в список запрещенных организаций было сложным, поскольку «вагнеровцы» действовали как военизированное формирование. Однако после «амнистии» Пригожина ситуация еще больше усложнила процесс принятия решения относительно их статуса.

Читайте также:

ЧВК Вагнера (Фото:wargonzo/Telegram) ЧВК Вагнер в Беларуси. Разведка Британии назвала ключевой фактор будущей боевой эффективности наемников

Согласно правительственным источникам The Times, внесение ЧВК Вагнера в «черный список» было бы эквивалентом запрета деятельности правительственного агентства России, что было бы «крайне необычным и связанным с рядом дипломатических и юридических трудностей».

Однако издание отметило, что Великобритания оставляет свое намерение найти способ объявить ЧВК Вагнер террористической организацией.

24 июня «вагнеровцы» во главе с Евгением Пригожиным прекратили свой однодневный бунт после переговоров Пригожина с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Россия Владимир Путин Великобритания Частная военная компания Вагнера Евгений Пригожин Война России против Украины вагнеровцы

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X