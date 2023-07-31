Великобритания отложила признание ЧВК Вагнера террористической организацией из-за попытки мятежа в России — The Times 31 июля, 16:34 Вагнеровцы (Фото:REUTERS/Stringer/File Photo)

Великобритания отсрочила свой план о признании ЧВК Вагнера террористической группой из-за попытки бунта «вагнеровцев» в России, пишет The Times.

В мае издание сообщало, что Великобритания намерена официально признать российскую ЧВК Вагнер террористической организацией, чтобы усилить давление на Россию. При таком статусе за участие в ЧВК, ее продвижение, посещение собраний, а также за публичную демонстрацию символики боевиков Вагнера в Великобритании грозила уголовная ответственность.

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Как отмечает издание, в британском правительстве существовали «подозрения», что ЧВК Вагнер помогала россиянам выводить деньги из страны после введения санкций против российских олигархов и союзников российского диктатора Владимира Путина. Однако официально британское правительство отметило, что уже ввело санкции против ЧВК Вагнера, но изменения в перечне запрещенных организаций не будут комментироваться.



По данным The Times, решение о признании ЧВК Вагнера террористической организацией было отложено из-за мятежа главаря «вагнеровцев» Евгения Пригожина, а также из-за связей группы с Россией, которые были признаны Путиным.



27 июня он заявил на встрече с военными, что РФ полностью обеспечивала содержание наемников Вагнера, хотя ранее Москва неоднократно отрицала свою причастность к финансированию ЧВК.



Британское издание отметило, что с самого начала внесения ЧВК в список запрещенных организаций было сложным, поскольку «вагнеровцы» действовали как военизированное формирование. Однако после «амнистии» Пригожина ситуация еще больше усложнила процесс принятия решения относительно их статуса.



Согласно правительственным источникам The Times, внесение ЧВК Вагнера в «черный список» было бы эквивалентом запрета деятельности правительственного агентства России, что было бы «крайне необычным и связанным с рядом дипломатических и юридических трудностей».



Однако издание отметило, что Великобритания оставляет свое намерение найти способ объявить ЧВК Вагнер террористической организацией.



24 июня «вагнеровцы» во главе с Евгением Пригожиным прекратили свой однодневный бунт после переговоров Пригожина с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

