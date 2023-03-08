Великобритания открыла военную базу на севере Норвегии
Флаг Норвегии (Фото:terimakasih0 / pixabay)
Великобритания объявила об открытии военной базы Camp Viking на севере Норвегии для укрепления возможностей НАТО в Арктике.
В заявлении Королевского военно-морского флота не упоминается ни одна страна, включая Россию, но указано, что «размещение лагеря идеально подходит» для сдерживания угроз в регионе и расположено таким образом, чтобы Великобритания могла быстро отреагировать для защиты северного фланга НАТО и Норвегии.
На базе будет размещаться Королевская морская пехота, которая станет «острием арктического копья, войсками, которые Британия будет применять для боев в крайне холодном климате.
База расположена примерно в 40 милях (это около 65 километров) к югу от города Тромсе. Норвегия имеет общую границу с россией протяженностью 198 километров.