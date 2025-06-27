Министерство внутренних дел Великобритании отказывает в предоставлении убежища некоторым беженцам из Украины, которые приехали в страну после начала полномасштабного вторжения России, объясняя это тем, что они могут вернуться в безопасные регионы Украины, пишет The Guardian.

С отказами сталкиваются в том числе украинские женщины и дети, которые приехали из районов, разрушенных войной. Один из собеседников Guardian рассказал, что им отказали в предоставлении убежища на том основании, что они могут переехать в другое место в Украине, поскольку их родной город является зоной боевых действий.

По данным юридической фирмы Sterling Law в письмах с отказом обычно говорится, что риски, связанные с войной, не соответствуют порогу преследования по Конвенции о беженцах, поскольку они могут переехать в более безопасные районы Украины, где есть государственные службы, и обратиться за помощью к Верховному комиссару ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) и местным организациям.

Хотя граждане Украины могут оставаться в стране в течение 18 месяцев по программе временной визы, неопределенность относительно их жилищных условий усугубляет беспокойство и стресс, пишет Guardian.

После того, как в январе в руководство МВД Британии были внесены обновления, страна считает такие регионы как Киев и запад Украины «в целом безопасными». После этих обновлений удовлетворяют все меньше заявлений беженцев о предоставлении убежища в Британии.

«С юридической точки зрения эти решения вызывают глубокую обеспокоенность. Они игнорируют сложные реалии на местах и ​​не учитывают индивидуальные обстоятельства, особенно в свете статей 3 и 8 Европейской конвенции о правах человека [которые защищают права на защиту от вреда и свободу]», — сообщила адвокат Галина Семчак.

Она призвала правительство пересмотреть руководство.

Одна из украинских семей, которая приехала в Британию из Одессы, получила отказ от правительства об убежище. Александр Збицкий и его семья находятся в Великобритании с августа 2022 года. Он хочет, чтобы его сын продолжил интеграцию в общество Британии и выражает беспокойство по поводу призыва в армию в случае возвращения в Украину.

В то же время в МВД страны заявили изданию, что после вторжения РФ предоставили убежище более чем 300 000 украинцам. Все заявления беженцев тщательно рассматриваются индивидуально и в соответствии с международными обязательствами. Ни один человек, который «рискует получить серьезный вред, не будет обязан вернуться в Украину», утверждает британское министерство.

По оценкам Министерства национального единства Украины, в Европе проживают около 5 млн украинцев. До 70% граждан могут вернуться домой после окончания войны, заявлял в марте министр национального единства Алексей Чернышов. До этого он называл цифру в 30% тех, кто может вернуться в Украину при условии стабильной безопасности.

13 июня Совет ЕС продлил до 4 марта 2027 года временную защиту для украинских беженцев.