Великобритания закрыла воздушное пространство возле своей авиабазы на Кипре

Период до 12 мая объявлен опасным для полетов гражданской авиации (иллюстративное фото)

Великобритания закрыла воздушное пространство над прилегающим к своей авиабазе Акротири на Кипре морским районом Средиземного моря.

По данным международного извещения для авиационного персонала (NOTAM), соответствующее решение было принято в связи с предстоящим "увеличением военной активности", сообщает Интерфакс-Украина.

Отмечается, что период до 12 мая морской район вблизи британской базы, расположенной на южном берегу Кипра, объявлен опасным для полетов гражданской авиации.

В частности, не рекомендуется осуществлять полеты в зоне воздушного пространства от поверхности моря до эшелона FL300, то есть 9 тысяч 150 метров.

Британия рассматривает возможность участия вооруженных сил страны в американской операции по нанесению ударов по Сирии в ответ на химическую атаку в городе Дума (Восточная Гута).

По данным The Times, ВВС и ВМФ Великобритании на Кипре начали подготовку к нанесению удару по территории Сирии.

Кроме того, к берегам Сирии направлен самолет воздушной разведки и управления нанесением ударов Sentinel R.1, который принадлежит Королевским ВВС Великобритании.

7 апреля в результате атаки с применением химического оружия в городе Дума в Восточной Гуте (пригород Дамаска) погибли по меньшей мере 85 человек.

По данным Всемирной организации здравоохранения, более чем у полутысячи жителей были зафиксированы симптомы отравления в результате химической атаки.

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