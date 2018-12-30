Великобритания планирует строительство новых иностранных военных баз после Brexit Сегодня, 17:36 18 Цей матеріал також доступний українською Великобритания уже имеет базы на Кипре, Гибралтаре, Фолклендских островах и на острове Диего Гарсия

Великобритания разрабатывает план строительства двух новых военных баз в Карибском регионе и в Юго-Восточной Азии после выхода из Европейского Союза.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона.

Эти планы должны стать частью стратегии, которая сделает Великобританию "настоящим глобальным игроком" и увеличит роль страны на международной арене после ее выхода из ЕС.

"Мы должны четко объяснить, что Великобритания снова является глобальной нацией", – заявил Уильямсон.

Отмечается, что Великобритания уже имеет базы на Кипре, Гибралтаре, Фолклендских островах и на острове Диего Гарсия.

По словам министра, после выхода страны из ЕС "политический фокус сместится достаточно драматично" и Соединенное Королевство должно строить углубленные отношения с Австралией, Канадой, Новой Зеландией странами Карибского бассейна, а также странами Африки.

Британский министр допустил возможность остановки Brexit

Напомним, голосование в парламенте Великобритании по соглашению о Brexit должно пройти в январе 2019 года.

Лидеры 27 стран-членов ЕС поддержали соглашение о выходе Великобритании из блока. Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер назвал соглашение по выходу Великобритании из ЕС "лучшим" соглашением, на которую Лондон мог бы рассчитывать.

Окончательный выход Великобритании из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года. После этого начинается 21-месячный переходный период – до конца 2020 года. Переходный период может быть продлен только один раз, однако пока неизвестно, какой может быть его максимальная продолжительность.

23 июня 2016 британцы на референдуме сказали "нет" сохранению членства Великобритании в составе Европейского Союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против – 48%. Шотландия и Северная Ирландия преимущественно проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.