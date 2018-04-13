Великобритания направила к Сирии самолет управления нанесением ударов

Мониторинговые данные авиационных ресурсов сообщают, что к берегам Сирии направлен самолет воздушной разведки и управления нанесением ударов Sentinel R.1.

Самолет принадлежит Королевским ВВС Великобритании, передает Интерфакс-Украина.

Самолет используется для управления нанесения ракетных ударов.

Ранее сообщалось, что правительство премьер-министра Великобритании Терезы Мэй приняло решение о необходимости дальнейших действий в связи с "шокирующей и варварской" химической атакой в сирийской Думе.

Напомним, что 7 апреля в результате атаки с применением химического оружия в городе Дума в Восточной Гуте (пригород Дамаска) погибли по меньшей мере 85 человек.

По данным Всемирной организации здравоохранения, более чем у полутысячи жителей были зафиксированы симптомы отравления в результате химической атаки.

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США резко осудили химическую атаку и заявили, что Россия, учитывая ее неизменную поддержку режима президента Сирии Башара Асада, должна нести ответственность за то, что произошло. Российские военные отрицают сам факт применения химического оружия в Думе.