22 сентября 2018, суббота

Великобритания намерена расширить военное присутствие в Украине до конца года

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В 2019 году обещают увеличить присутствие патрулей Королевского морского флота в Черном море

В 2019 году обещают увеличить присутствие патрулей Королевского морского флота в Черном море

Великобритания намерена до конца года расширить военное присутствие в Украине, а в 2019 году - увеличить присутствие в Черном море.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, передает The Daily Telegraph.

"Британия увеличит военную поддержку своего союзника, направив туда Королевский морской флот позже в этом году и увеличит присутствие патрулей Королевского морского флота в Черном море в 2019 году", - говорится в сообщении.

Британский министр обороны добавил, что не сомневается в том, что за ситуацию на востоке Украины ответственный непосредственно президент РФ Владимир Путин. По словам Уильямсона, Великобритания видит российскую агрессию также и в Черном море.

"Мы будем расширять наши усилия по обучению и поддержке с помощью Королевского флота и морской пехоты, следя за тем, чтобы украинский флот и украинские вооруженные силы имели навыки и технические возможности для того, чтобы противостоять этим растущим угрозам", - отметил британский министр.

Он отметил, что приверженность Великобритании остается непоколебимой, ведь "чем безопаснее вам здесь, тем безопаснее нам в Великобритании".

Ранее сообщалось, что Великобритания намерена создать кибервойска для противодействия российской угрозе.

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