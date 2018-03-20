Великобритания и ЕС договорились перенести реальные сроки Brexit

Глава делегации Евросоюза Мишель Барнье и представитель Великобритании Дэвид Дэвис, которые ведут переговоры о выходе Британии из состава ЕС, заключили соглашение о переносе реальных сроков Brexit.

Об этом передает ВВС.

В частности, после выхода Британии из состава Евросоюза 29 марта 2019 года, страна еще до декабря 2020 года будет оформлять Brexit.

Также Великобритания на этот период сохранит все права Евросоюза, кроме возможности голосовать.

Мишель Барнье и Дэвид Дэвис назвали договоренности "решающими", и отметили, что граждане ЕС, которые приедут в Британию во время переходного периода, будут обладать теми же правами, что и люди, живущие в стране сейчас.

Ранее сообщалось, что ЕС готовит санкции, если Великобритания нарушит условия Brexit.

Во время референдума 2016 года за выход Великобритании из Европейского союза высказалось 51,9 % проголосовавших, соответственно за продолжение членства в ЕС выступило 48,1 % избирателей.