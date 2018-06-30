Великобритания будет собирать биометрические данные граждан в единую базу

Точные сроки создания базы данных еще не определены

Министерство внутренних дел Великобритании планирует создать единую базу биометрических данных граждан страны. Об этом сообщает The Telegraph.

Отмечается, что в базу планируется вносить данные о ДНК, отпечатках пальцев, фотографии и, возможно, даже голосовые образцы.

Доступ к базе данных получат полиция, миграционные службы и аэропортовые службы паспортного контроля.

Полагается, что в будущем создание такой базы данных позволит быстрее проводить расследования преступлений и эффективнее обнаруживать скрывающихся преступников. Кроме того, голосовые образцы будут использоваться для подтверждения личности при пересечении границы или в суде.

Точные сроки создания базы данных еще не определены. На протяжении ближайшего года МВД Великобритании намерено провести расширенные консультации со специалистами об организации такой базы данных и о методах безопасного хранения биометрической информации.