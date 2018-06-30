30 июня 2018, суббота

Великобритания будет собирать биометрические данные граждан в единую базу

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Точные сроки создания базы данных еще не определены
pixabay.com

Точные сроки создания базы данных еще не определены

Министерство внутренних дел Великобритании планирует создать единую базу биометрических данных граждан страны. Об этом сообщает The Telegraph.

Отмечается, что в базу планируется вносить данные о ДНК, отпечатках пальцев, фотографии и, возможно, даже голосовые образцы.

Доступ к базе данных получат полиция, миграционные службы и аэропортовые службы паспортного контроля.

Полагается, что в будущем создание такой базы данных позволит быстрее проводить расследования преступлений и эффективнее обнаруживать скрывающихся преступников. Кроме того, голосовые образцы будут использоваться для подтверждения личности при пересечении границы или в суде.

Точные сроки создания базы данных еще не определены. На протяжении ближайшего года МВД Великобритании намерено провести расширенные консультации со специалистами об организации такой базы данных и о методах безопасного хранения биометрической информации.

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