Великий день возвращения: тысячи палестинцев устроили акцию в секторе Газа

В секторе Газа началась многодневная акция протеста палестинцев - Великий день возвращения.

Как сообщает DW, тысячи протестующих собрались у разделительного забора, который отделяет палестинские земли от израильских.

Накануне вдоль границы сектора Газа с Израилем палестинцы разбили пять палаточных лагерей, которые должны стать базами для участников акции.

Израиль в связи с акцией протеста стянул к сектору Газа значительные подкрепления.

Кроме того, отмечается, что у разделительного забора танковым огнем был убит палестинец.

По данным пресс-службы армии обороны Израиля, огонь был открыт потому, что два палестинца приблизились к границе и "осуществляли подозрительную деятельность".

Начало протестов приурочено к Дню земли. Он установлен в память о шести арабах, которые погибли в 1976 году в ходе протестов против экспроприации земельных наделов. Кульминацию мероприятия организаторы планируют на 15 мая, когда палестинцы будут отмечать Накбу - День национальной катастрофы, последовавшей за созданием Израиля в 1948 году, когда после первой арабо-израильской войны почти 700 000 палестинцев были вынуждены покинуть свои земли.

Марш призван привлечь внимание к судьбе палестинцев, живущих на правах беженцев в других странах. Покинувшие палестинские земли после 1948 года в разное время беженцы, численность которых вместе с потомками приближается к пяти миллионам, добиваются права на возвращение. Израильские власти отвергают их требования.