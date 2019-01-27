Век живи. НВ рассказывает о секретах мировых оазисов долголетия Сегодня, 10:27 1403 Цей матеріал також доступний українською Davide Severi / Flickr На Сардинии пожилые люди сохраняют активность до самых преклонных лет Davide Severi / Flickr

Автор Анна Павленко

Согласно детальному анализу разбросанных по планете островков долголетия, наибольшие шансы отметить свое столетие есть у физически активных, религиозных и общительных жителей небольших населенных пунктов, которые питаются фермерскими продуктами, не испытывают стрессов и развиты интеллектуально, пишет журнал Новое Время.

Голубые зоны

День рождения, который Мария Писано из городка Муравера на юге Сардинии отпраздновала 3 ноября 2018 года, был особенным: коренной жительнице острова исполнилось 90 лет. Поздравить ее с юбилеем съехались дети и внуки, вручив имениннице большой розовый торт.

В этой семье Мария не единственный долгожитель: внук Писано, 27‑летний Лука Порку, рассказывает, что его бабушке по отцовской линии уже 86, дед дожил до 91 года, его сестра - до 100.

Концентрация людей, чей возраст перевалил за сто, на Сардинии одна из самыхвысоких в мире: на 100 тыс. жителей таких приходится около 24, а в отдельных регионах острова - 120. Да и средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении здесь превышает 82 года, тогда как в среднем в мире она на 10 лет меньше.

В мире есть не просто страны - рекордсмены по продолжительности жизни, а целые оазисы долголетия - их еще называют голубыми зонами

Исследователи отмечают: в мире есть не просто страны - рекордсмены по продолжительности жизни, а отдельные оазисы здоровья и долголетия - их еще называют голубыми зонами. Одна из них расположена как раз на Сардинии — в гористом регионе Барбаджа, где зафиксирована наивысшая концентрация мужчин-долгожителей на планете.

К признанным голубым зонам относятся также остров Икария в Греции, остров Окинава в Японии, полуостров Никойя в Коста-Рике и поселок Лома-Линда в Калифорнии. Есть и другие локации с большим количеством долгожителей — как, например, долина Хунза в Пакистане, грузинская Абхазия и отдельные поселения в Китае. Однако отсутствие качественных свидетельств о рождении у тамошних долгожителей заставляет ученых сомневаться в точности данных оттуда.

Дэн Бюттнер, американский путешественник и соавтор понятия голубых зон, посетил ключевые из них и выяснил: долгожителей там объединяет ряд привычек и традиций. В их числе крепкие социальные связи, ежедневная физическая активность и рацион из свежих растительных продуктов, минимум стресса, а также наличие жизненной цели и веры.

“Чтобы дожить до ста лет, нужно не только вести правильный образ жизни, но и выиграть генетическую лотерею”, — добав­ляет Бюттнер. Ведь, по данным различных исследований, от 15 до 30 % шансов на долголетие контролируют гены.

Есть, молиться, любить

Усиленную физическую активность в условиях гористого ландшафта и семейную сплоченность исследователи называют в числе главных факторов долгой и здоровой жизни на Сардинии. Также велико значение генетической склонности к долголетию, которая передается из поколения в поколение в обособленной островной общине.

Например, отпраздновавшая 90‑летие Мария Писано никогда не выезжала за пределы острова и здесь же вышла замуж за земляка. Она с детства много трудилась: стирала в реке одежду для всей семьи, где кроме нее было еще восемь детей, рассказывает ее внук. И каждый день вставала рано утром, чтобы принести воды из реки и собрать фрукты и овощи к завтраку.

Эталоном здорового питания называют характерную для итальянской и греческой голубых зон средиземноморскую диету

То, что правильный рацион важен для долгой и здоровой жизни, подтверждают исследователи со всего мира. Причем эталоном здорового питания многие из них называют характерную для итальянской и греческой голубых зон средиземноморскую диету. А еще - местное красное вино каннонау, которое из‑за высокого содержания антиоксидантов и чистящих артерии флавоноидов называют эликсиром долголетия.

О пользе умеренного употреб­ления вина говорят также долгожители греческого острова Икария, где каждый третий достиг 90 лет и больше. Причем, по наблюдениям исследователей, диета икарийцев отличается от рациона жителей других греческих островов: например, здесь часто пьют травяной чай и мало кофе.

Свои отличия от остальной территории страны имеет и японский остров Окинава, где сохраняется самая высокая в мире концентрация жителей старше 100 лет. На 100 тыс. островитян приходится около 50 столетних, тогда как в развитых странах этот показатель не превышает 30.

Жительница японского острова Окинава / Фото: Karen Walzer / Flickr

Четыре столетия остров был независимым королевством, и сегодня Окинава по‑прежнему отличается от других префектур культурой, стилем жизни и пищевыми привычками.

“Сами островитяне считают залогом своего долголетия привитую с детства привычку не волноваться по пустякам, а также употребление многих овощей и трав, не распространенных на остальной территории страны”, — рассказывает Константин Овсянников, постдокторант Университета Цукубы, который более четырех лет живет в Японии и не раз беседовал о долгожительстве с окинавцами.

Не менее важна интеллектуальная и духовная пища. Так, Овсянников вспоминает об исследовании японских ученых, указывающем на связь между продолжительностью жизни и количеством библиотек на душу населения в этой стране. Другие научные труды доказывают: интеллектуальная, как и физическая активность на протяжении всей жизни и в пожилом возрасте способствует долголетию.

А вот для калифорнийских долгожителей из города Лома-Линда, где большую часть населения составляют прихожане церкви адвентистов, главным секретом долголетия является вера. Если для средней американки ожидаемая продолжительность жизни - 80 лет, то для жительницы Лома-Линды - 89. Среди мужчин разрыв еще больше: 76 и 87 лет соответственно.

Жители Лома-Линды имеют разное генетическое наследие: здесь живут как выходцы из Латинской Америки, так и афроамериканцы и потомки европейцев. Однако все они придерживаются дисциплины, которую диктует вера: едят бобы, семена и другую растительную пищу, избегают мяса, каждую неделю соблюдают шабат, посвящая весь день общению с богом и членами общины, регулярно организовывают сов­местные праздники и вылазки на природу.

100 лет или больше

В ХХ веке мир пережил революцию долголетия. В развитых странах ожидаемая продолжительность жизни при рождении росла на 2,5 года каждое десятилетие на протяжении более полутора веков, подсчитывают в аналитическом подразделении британского журнала The Economist.

Начало этой тенденции пришлось еще на XVIII век. До 1850 года растущему долголетию способствовало улучшение питания, а затем — развитие сферы общественного здоровья. Последняя фаза роста продолжительности жизни началась в 1930 году и связана преимущественно с медициной — появлением разного рода медпрепаратов, в особенности антибиотиков.

В будущем продолжительность жизни во всем мире по-прежнему будет расти

В будущем продолжительность жизни во всем мире по-прежнему будет расти, утверждают ученые. Так, по данным исследования группы сотрудников Вашингтонского университета, к 2040 году как женщины, так и мужчины во всем мире станут жить в среднем на 4,4 года больше. При этом Испания обгонит Японию как страна с максимальной продолжительностью жизни с показателем 85,8 года. Значительно вырастет ожидаемая продолжительность жизни в Китае, тогда как для украинцев она повысится приблизительно на два года - до 74,5 года.

Росту долголетия будут способствовать сокращение смертности от гипертонии, ожирения, повышенного уровня сахара в крови, курения и употребления алкоголя, считают ученые. По некоторым прогнозам, уже к 2032 году мужчины будут жить столько же, сколько женщины, - в среднем 87,5 года.

"Изменения в ожидаемой продолжительности жизни будут сопровождаться улучшением здоровья", - уверен доктор Луиджи Ферруччи, научный директор Национального института старения в Национальном институте здоровья США.

Читайте полную версию этого материала в свежем номере журнала Новое Время - №2 от 24 января 2019 года.

