Ведут борьбу на опережение. В США назвали угрозу вмешательства Китая в американские выборы более масштабной, чем со стороны РФ

Китай проводит масштабную кампанию с целью повлиять на американские выборы в Конгресс и представляет контрразведывательную угрозу в долгосрочной перспективе, завили министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен и директор ФБР Кристофер Рэй, пишет Reuters.
“Китай... прилагает беспрецедентные усилия для влияния на общественное мнение в США”, - сказала Нильсен.
Она добавила, что до этого Вашингтон не фиксировал каких-либо попыток Пекина саботировать инфраструктуру выборов.
По словам Рэя, Китай представляет более серьезную угрозу, чем Россия.
“Китай во многих отношениях представляет наиболее масштабную, сложную, долгосрочную контрразведывательную угрозу, с которой мы столкнулись, затрагивающую все сектора американской экономики", - сказал он.
Рэй подчеркнул, что Россия ведет сегодняшнюю борьбу, пытаясь сохранить свою значимость после распада Советского Союза.
"Китай ведет завтрашнюю борьбу”, - резюмировал он.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Китай пытается повлиять на выборы в Конгресс США, которые состоятся 6 ноября.
Позже вице-президент США Майкл Пенс заявил, что Китай пытается вмешиваться во внутренние дела США, а также ведет целенаправленную работу против Трампа.
Издание Axios сообщало, что Белый дом планирует обвинить Китай во "враждебных действиях" по отношению к государственному и частному секторам США.
С обвинениями в адрес Китая выступят Белый дом, министерства финансов, торговли и обороны. Ожидается, что это произойдет в ближайшие несколько недель.
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