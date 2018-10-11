Ведут борьбу на опережение. В США назвали угрозу вмешательства Китая в американские выборы более масштабной, чем со стороны РФ

Вашингтон заявил об угрозах со стороны Китая

Китай проводит масштабную кампанию с целью повлиять на американские выборы в Конгресс и представляет контрразведывательную угрозу в долгосрочной перспективе, завили министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен и директор ФБР Кристофер Рэй, пишет Reuters.

“Китай... прилагает беспрецедентные усилия для влияния на общественное мнение в США”, - сказала Нильсен.

Она добавила, что до этого Вашингтон не фиксировал каких-либо попыток Пекина саботировать инфраструктуру выборов.

По словам Рэя, Китай представляет более серьезную угрозу, чем Россия.

“Китай во многих отношениях представляет наиболее масштабную, сложную, долгосрочную контрразведывательную угрозу, с которой мы столкнулись, затрагивающую все сектора американской экономики", - сказал он.

Рэй подчеркнул, что Россия ведет сегодняшнюю борьбу, пытаясь сохранить свою значимость после распада Советского Союза.

"Китай ведет завтрашнюю борьбу”, - резюмировал он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Китай пытается повлиять на выборы в Конгресс США, которые состоятся 6 ноября.

Позже вице-президент США Майкл Пенс заявил, что Китай пытается вмешиваться во внутренние дела США, а также ведет целенаправленную работу против Трампа.

Издание Axios сообщало, что Белый дом планирует обвинить Китай во "враждебных действиях" по отношению к государственному и частному секторам США.

С обвинениями в адрес Китая выступят Белый дом, министерства финансов, торговли и обороны. Ожидается, что это произойдет в ближайшие несколько недель.