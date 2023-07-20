Шпиономания в действии. МИД РФ требует от послов Британии отчитываться о своих действиях в России 20 июля, 16:57 МИД РФ ввел для британских дипломатов обязанность сообщать обо всех своих передвижениях в России (Фото:Ana Paula Hirama/Flickr)

Министерство иностранных дел страны-агрессора России заявило, что отныне представители британского дипломатического корпуса должны сообщать обо всех своих передвижениях в РФ.

Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

В главное дипломатическое ведомство страны-агрессора вызвали временного поверенного Великобритании в делах РФ Тома Додда. Там, как указано в тексте заявления, ему заявили о «недопустимости поддержки террористических акций киевского режима».

Видео дня

Затем представителю Соединенного Королевства сообщили, что отныне британские дипломаты должны уведомлять МИД РФ обо всех действиях на территории страны-агрессора.

Российский МИД мотивировал необходимость таких действий из-за «враждебных действий Лондона, которые, в том числе препятствуют нормальному функционированию российских зарубежных учреждений в Великобритании».

Отныне британские дипломаты должны как минимум за пять дней до любого передвижения должны будут сообщать обо всех деталях «за пределы 120-километровой зоны свободного передвижения».