Ведьмы Нью-Йорка прокляли Трампа и Кавано

В воскресенье, 21 октября, в магазине для колдунов и ведьм Catland, который находится в Нью-Йорке, прошел обряд наведения порчи на президента США Дональда Трампа и судьи Верховного суда Бретта Кавано.

Во время церемонии 60 человек зачитали заклинания над тряпичными куклами с фотографиями Трампа, Кавано и лидера Республиканской партии в Сенате Митча Макконнелла.

Возле магазина также протестовали религиозные американцы, которые не приемлют "черную магию".

Прямая трансляция мероприятия проходила на Facebook и Instagram.

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