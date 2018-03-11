Вечный Си. Сегодня в Китае начнется рассмотрение отмены ограничения на правление лидера

Си Цзиньпин может быть переизбран на третий срок

В воскресенье, 11 марта, на сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), которое является высшим органом государственной власти в Китае, начнут рассмотрение поправок в конституцию, согласно которым может быть отменены ограничения на количество сроков правления генерального секретаря Коммунистической партии Китая.

Пресс-секретарь сессии Чжан Есуй отметил, что если изменения будут приняты, то руководитель страны может переизбираться неограниченое количество раз, так же как и генеральный секретарь и председатель Военного совета ЦК КПК.

"Такие изменения будут служить укреплению и совершенствованию единого партийного и государственного руководства", - заявил Чжан Есуй.

В случае позитивного решения на сессии, действующий председатель КНР Си Цзиньпин сможет быть переизбран на третий срок, передает Интерфакс-Украина.

Напомним, президент США Дональд Трамп похвалил Китай за готовящиеся поправки в Конституцию, которые позволят лидеру страны Си Цзиньпину оставаться у власти пожизненно.