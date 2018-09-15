"Вечный" президент Руанды помиловал более 2000 заключенных, включая приговоренного к 15 годам тюрьмы лидера оппозиции

Президент Руанды Поль Кагаме помиловал 2140 заключенных, включительно с лидером оппозиции Виктуар Ингабир, приговоренной к 15 годам лишения свободы, сообщает BBC.

Ингабир активно критиковала деятельность Поля Кагаме и была убеждена в том, что ее заключение политически мотивированно. Покидая тюрьму, оппозиционер поблагодарила президента за то, что он положил начало “освобождению политического пространства в стране”.

Напомним, на президентских выборах 2017 года Поль Кагаме получил более 98% голосов. Кагаме руководит 12-милионной восточноафриканский страной с конца 1990-х, когда он помог прекратить геноцид в Руанде 1994 года. К достижениям Кагаме причисляют экономический рост и низкий уровень коррупции, тогда как правозащитники обвиняют его правительство в подавлении оппозиции. Конституционная реформа 2015 года позволяет Кагаме оставаться у власти до 2034 года.

49-летняя адвокат и лидер оппозиционной партии FDU-Inkingi Виктуар Ингабир вернулась из Нидерландов, где она жила в изгнании, чтобы принять участие в выборах 2010 года. Представительница народа хуту Ингабир была арестована вскоре после этого по обвинениям, включавшим в себя сотрудничество с террористической организацией и "идеологию геноцида".

Кроме участия в покушении на президента Ингабир вменяли то, что она подвергла сомнению официальный мемориал геноцида в Руанде, в котором, по ее мнению, должны быть упомянуты имена погибших хуту. В 1994 году 800 тысяч человек были убиты этническими тутси, но умеренные хуту так же активно подвергались истреблению хуту-экстремистами.

Первоначально Ингабир был вынесен восьмилетний тюремный срок, который позже был продлен до 15 лет.

Смотрите также