Вчера бармен – сегодня конгрессмен. Почему самая молодая женщина-парламентарий в истории Америки стала звездой США

Итоги недавних промежуточных выборов в Конгресс США изменят лицо американской политики. Во-первых, средний возраст обеих палат американского парламента снизится как минимум на десятилетие (с нынешних 57 лет в Палате представителей и 61 года в Сенате). А во-вторых, избрание рекордного числа женщин в Конгресс – более 100 – увеличит процент их представительства до 23%, что является историческим максимумом для США.

Живое воплощение обеих этих тенденций - 29-летняя конгрессвумен-демократ Александрия Окасио-Кортес, самая молодая женщина в истории страны, избранная в Конгресс. После того, как на пути к своему месту в Палате представителей США она сенсационно победила одного из мастодонтов Демократической партии летом 2018 года, ее имя не сходит со страницы американской прессы, а число подписчиков в социальных сетях достигло 1,5 млн.

НВ рассказывает, что известно об Окасио-Кортес и ее чрезвычайно стремительном пути из глубин не самого благополучного района Нью-Йорка в круг знаковых личностей современной политики США.

Отличница из Бронкса

"От таких женщин, как я, не ждут выдвижения на выборах" - с этих слов начинается предвыборный ролик Александрии Окасио-Кортес, быстро ставший вирусным в США. Ее биография действительно не слишком располагала к тому, чтобы сражаться за место в высших эшелонах американской политики.

Я родилась в месте, где почтовый код определяет вашу судьбу

Окасио-Кортес родилась в семье мигрантов: ее отец – архитектор, уроженец Нью-Йорка, является потомком выходцев из Пуэрто-Рико, а мать приехала в США из этой же страны. Первое время семья жила в нью-йоркском районе Бронкс, где более 80% населения составляют латино- и афроамериканцы и куда входит беднейший избирательный округ в США (15-й).

"Я родилась в месте, где почтовый код определяет вашу судьбу", - рассказывает о себе Окасио-Кортес. Впрочем, сама она годами прикладывала максимум усилий, чтобы бросить вызов такой предопределенности.

Предвыборный ролик Александрии Окасио-Кортес:

За годы учебы в школе и университете (в 2011-м году будущая конгрессвумен с отличием окончила Бостонский университет со степенью бакалавра в области экономики и международных отношений) девушка не единожды демонстрировала задатки интеллектуального и общественного лидера.

Ее именем назвали небольшой астероид - 23238 Ocasio-Cortez

После призового места в научном конкурсе для школьников Intel International Science and Engineering Fair (Окасио-Кортес представляла проект по микробиологии) ее именем назвали небольшой астероид - 23238 Ocasio-Cortez. А уже в студенческие годы девушку избрали секретарем Национального испанского института - международной неправительственной организации, которая является крупнейшим объединением латиноамериканской молодежи в США и способствует ее максимальному вовлечению в интеллектуальную, культурную и социально-политическую среду Америки. Позже она также преподавала в этом институте.

Впоследствии именно избиратели из среды мигрантов станут опорой Окасио-Кортес в ходе ее предвыборной кампании. Хотя еще задолго до того, как отправиться в самостоятельное политическое плавание, девушка сотрудничала с Демократической партией: была стажером иммиграционного департамента при офисе сенатора-демократа Теда Кеннеди, а также участвовала в организации избирательной кампании сенатора Берни Сандерса в 2016 году.

Из официанток – в парламентарии

Блестящий академический путь будущего политика омрачали бытовые тяготы. Когда Александрия Окасио-Кортес была студенткой второго курса, ее отец умер от рака, и семья оказалась в непростом финансовом положении – мать девушки работала уборщицей и водителем школьного автобуса.

Еще год назад она стояла за барной стойкой и подавала блюда клиентам ресторана

Во многочисленных интервью Окасио-Кортес впоследствии рассказывала, что подрабатывала одновременно официанткой и барменом. Львиная доля публицистических портретов Окасио-Кортес в американских СМИ начинаются именно с этой детали – что еще год назад она стояла за барной стойкой и подавала блюда клиентам ресторана.

"Я понимаю боль американцев, представляющих рабочий класс, потому что сама испытала ее", - говорила политик позже в интервью американскому телеканалу MSNBC, отмечая, что ее рабочие смены порой достигали 18 часов в совокупности.

Окасо-Кортес стала самой большой сенсацией нынешнего года в американской политике / Фото ЕРА

Летом 2018 года Окасио-Кортес одержала свою первую громкую политическую победу - на внутрипартийных выборах демократов в 14-м округе Нью-Йорка она сенсационно обошла ветерана Демократической партии Джозефа Кроули, набрав 56,7% против 43,3% у Кроули. Он представлял округ в Палате представителей США с 2013 года, регулярно избирался в Конгресс последние 20 лет и был наиболее вероятным кандидатом на замену Нэнси Пэлоси в качестве лидера демократов в Палате представителей США.

Однако теперь его кресло в Конгрессе займет 29-летняя Окасио-Кортес. Выдвижение ее кандидатуры на праймериз поддержала организация Brand New Congress – бывшие сторонники сенатора Берни Сандерса, способствующие продвижению молодых лидеров-демократов.

К 6 ноября 2018 года – дате проведения промежуточных выборов – мало кто сомневался в победе Александрии Окасио-Кортес над конкурентом-республиканцем Энтони Паппасом: в итоге она получила 78% поддержки, тогда как Паппас – 13,8%.

Демократическая социалистка

Новоизбранная конгрессвумен признает, что счастливый билет в большую политику она получила благодаря тому, что большинство ее избирателей в 14-м округе Нью-Йорка (куда входят часть ее родного района Бронкс и часть этнически разнородного района Куинс) имеют схожее происхождение с ней самой – более 50% из них иммигранты.

"70% людей в нашем округе – "цветные", но еще никогда в американской истории у нас не было своего, "цветного" представителя [в Конгрессе]", - сказала она в интервью NowThis после победы над Кроули.

Окасио-Кортес победила в округе, где большинство избирателей - мигранты / Фото ЕРА

В своей избирательной кампании Окасио-Кортес сделала ставку именно на интересы этой прослойки населения. Она отстаивает бесплатное высшее образование, необходимость снижения стоимости медицинского страхования и его доступность для всех, повышение прожиточного минимума, кардинальные реформы в системе уголовного правосудия и иммиграции.

Многие из ее взглядов не только противоречат нынешней политике президента США Дональда Трампа, но и являются радикальными даже для Демократической партии

Многие из ее убеждений и программных заявлений не только в корне противоречат нынешней политике президента США Дональда Трампа, но и являются достаточно радикальными даже для самой Демократической партии – недаром она является активистком организации Демократические социалисты Америки.

Так, Окасио-Кортес в своих предвыборных выступлениях и роликах неоднократно критиковала глубочайшее расслоение между прослойкой состоятельных и бедных людей в США, а также тот факт, что доступ в большую политику часто возможен лишь при наличии значительных средств – в том числе в Демократической партии.

"Окасио-Кортес, демократическая социалистка, стала грозой консерваторов", - пишет о ней The New York Times, отмечая, что теперь ее ждет непростая задача – отстоять свои взгляды уже в рядах Демократической партии.

"После победы [на промежуточных выборах] Окасио-Кортес столкнется с вызовом – как использовать свой голос и свою известность для того, чтобы привнести изменения в Демократическую партию, а также оказать влияние на политику – чего обычно не ждут от большинства новичков в Палате представителей", - отмечает The New York Times.

Звезда СМИ и соцсетей

Пока же электоральные победы Александрии Окасио-Кортес сделали ее одной из наиболее популярных медиа-персон в США. С лета 2018 года она дала десятки интервью американским газетам и телеканалам. Ее исторический рекорд в качестве самого молодой женщины-конгрессмена облетел ленты мировых СМИ. А обложку журнала The New Yorker от 19 ноября 2018 года, посвященную рекордному числу женщин в новоизбранном Конгрессе США, украшает в том числе рисованный портрет Окасио-Кортес.

Частые встречи с избирателями - одна из стратегий политика / Фото ЕРА

Такой успех множит ее популярность и в социальных сетях. Страницу Окасио-Кортес в Twitter читают 1,2 млн человек, а за ее постами в Facebook следят еще 300 тыс. подписчиков.

Следить есть за чем: политик активно использует соцсети, рассказывая в том числе о кулуарной жизни американской политики. Недавно в своем Instagram Окасио-Кортес опубликовала целую подборку фотографий из правительственных учреждений Вашингтона, обычно закрытых для публики.

"Многие отметили, что таким образом она предложила новый, личный взгляд на власть изнутри – беспрецедентная форма прозрачности", - пишет Business Insider.

Вместе с известностью на конгрессвумен обрушилась и первая критика. В одном из недавних интервью Окасио-Кортес посетовала, что пока не представляет себе, на какие деньги будет снимать жилье в Вашингтоне – так как до старта работы Конгресса в январе 2019 года она не будет получать зарплату.

Тогда один из журналистов написал в своем Twitter, что предметы делового гардероба женщины не выглядят "так, будто она испытывает нужду". В ответ Окасио-Кортес обвинила его в сексизме, после чего репортер удалил свой пост.

Селфи с избирателями – часть стратегии политика, пишет о ее активности в соцсетях The New York Times, прогнозируя что число ее встреч с избирателями вряд ли сократится.

"Речь идет не только о том, что они хотят сфотографироваться, - говорит сама Окасио-Кортес. – Люди рассказывают вам о своих делах. О том, во что они верят. И о том, чего хотят для себя, чего ждут от вас – рассказывают свои истории".