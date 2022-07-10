Вблизи Йоханнесбурга по меньшей мере 14 человек погибли в результате массовой стрельбы в баре 10 июля, 13:58 Стрельба в Соуэто (Фото:SABCNEWS)

В баре в южноафриканском поселении Соуэто по меньшей мере 14 человек погибли и еще девять получили ранения в результате стрельбы.

Об этом сообщает CNN.

Инцидент произошел вскоре после полуночи, когда группа мужчин, вооруженных винтовками и 9-миллиметровыми пистолетами, ворвалась в бар но окраине Йоханнесбурга и начала «беспорядочную» стрельбу по посетителям, говорится в заявлении полиции.

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Отмечается, что 23 человека были ранены: 12 погибли на месте, 11 были доставлены в ближайшую больницу с ранениями. В медучреждении констатировали смерть еще двух человек.

Согласно заявлению, полиция начала расследование 14 дел об убийстве и девяти случаях покушений на убийство. Полиции еще предстоит выяснить подробности о мотивах и причинах нападения на людей в баре. Подозреваемые находятся в бегах.

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